Угроза безопасности: Google удалил свыше 500 шпионских приложений

Компания Google удалила из своего магазина Google Play свыше 500 популярных мобильных приложений, которые могли собирать информацию из устройств пользователей, сообщает Tele2.

По данным экспертов фирмы Lookout, злоумышленники использовали бреши в популярной платформе программного обеспечения.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, удаленные приложения относились к категории игр, радио, видео, погоды, образования и здоровья. ”Спрятанный в них вредоносный вирус тайно собирал личные данные пользователей, а разработчики приложений даже не подозревали о его существовании”, — рассказала Арон.

Другой угрозой безопасности, причем достаточно распространенной, являются приложения-подделки, которые мимикрируют под настоящие, копируя оформление известных брендов.

”И Apple, и Google постоянно проводят чистки в своих магазинах, однако фальшивки все же проскакивают. Воспользовавшись поддельным приложением, вы рискуете не получить оплаченный товар, а еще подхватить вирус или стать объектом нежелательной рекламы”, — отметила Арон.

Как не попасть на крючок?