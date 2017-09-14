14.09.2017, 10:15

Угроза безопасности: Google удалил свыше 500 шпионских приложений


rus.delfi.ee
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Угроза безопасности: Google удалил свыше 500 шпионских приложений
Foto: DADO RUVIC, REUTERS

Компания Google удалила из своего магазина Google Play свыше 500 популярных мобильных приложений, которые могли собирать информацию из устройств пользователей, сообщает Tele2.

По данным экспертов фирмы Lookout, злоумышленники использовали бреши в популярной платформе программного обеспечения.

Как сообщила директор по продукции Tele2 Катрин Арон, удаленные приложения относились к категории игр, радио, видео, погоды, образования и здоровья. ”Спрятанный в них вредоносный вирус тайно собирал личные данные пользователей, а разработчики приложений даже не подозревали о его существовании”, — рассказала Арон.

Другой угрозой безопасности, причем достаточно распространенной, являются приложения-подделки, которые мимикрируют под настоящие, копируя оформление известных брендов.

”И Apple, и Google постоянно проводят чистки в своих магазинах, однако фальшивки все же проскакивают. Воспользовавшись поддельным приложением, вы рискуете не получить оплаченный товар, а еще подхватить вирус или стать объектом нежелательной рекламы”, — отметила Арон.

Как не попасть на крючок?

  • Прежде чем скачать приложение, ознакомьтесь с отзывами о нем. У настоящего приложения, в отличие от подделки, должно быть много положительных отзывов.
  • Посмотрите, кто является автором приложения. По своему оформлению подделки очень похожи на оригинал, но, как правило, с незначительными отклонениями в наименовании автора.
  • Обратите внимание на дату появления приложения в магазине: подделки обычно бывают совсем ”свежими”.
  • Орфографические ошибки в описании приложения должны настораживать.
  • Выясните, какие полномочия запрашивает для себя приложение при скачивании. Может быть, его излишняя информированность и не представляет опасности, однако, с другой стороны, зачем такому элементарному приложению, как, например, ”Фонарик”, вдруг потребовались сведения о вашем местонахождении и контактах в Facebook?
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