Угроза безопасности? Эстонские электросети в течение пяти лет будут легко уязвимы

Этония, Латвия и Литва годами работали во имя того, чтобы отделиться от российской электросети и присоединиться к европейской, другие участники которой — дружественные единомышленники. Планируется присоединиться через Польшу и достичь готовности к этому к 2025 году.

Ситуацию усложняет то, что Россия хочет достичь независимости от стран Балтии и для этого предприняла большие шаги, перестроив электросети и построив электростанции в Калининградской области. Россияне готовы отключить страны Балтии от своих электросетей уже в следующем году или через два года.

"Вопрос срочный, и есть явная необходимость снять этот риск для нашего общества. Следует понять, что если нет электричества, то нет ничего. Это не обычный вопрос, где есть время обсудить. Это стало вопросом, который нужно реально решать, чтобы достичь результата", — сказал председатель правления обслуживающей эстонские электросети компании Elering Таави Вескимяги.

Он не разделяет мнения, что отделение от российских электросетей, или десинхронизация, сразу повлекло бы за собой самые плохие последствия, однако отметил, что пока через Польшу не создано сильных связей с Центральной Европой, страны Балтии могут остаться изолированным островом электросети.

Однако для паники, по словам Вескимяги, нет причины. "Разумеется, мы работали во имя того, чтобы электросистема трех стран продолжала работать и будучи отделенной. Если бы соединяющие нас с Россией и Беларусью девять линий переменного тока отключили, свет в домах продолжил бы гореть. Но, несомненно, это решение не является экономически разумным на более долгое время, это дорого. Мы готовы к тому, если наши соседи сделают этот шаг в одностороннем порядке и прежде, чем чем мы синхронизируем себя с материковой Европой", — заверил он.

Относительно уже сделанных шагов руководитель Elering отметил, что построено несколько соединений постоянного тока и усовершенствованы устройства автоматики сети. "Обе стороны построили системы независимыми друг от друга, чтобы быть готовыми однажды окончательно отделиться", — констатировал Вескимяги. По его словам, в 2019 году хотят основательно испытать, справятся ли страны Балтии будучи отделенными от России. До сих пор такие испытания проводились в заметно меньшем объеме.

Вице-канцлер по энергетике Министерства экономики и коммуникаций Андо Леппиман сказал, что при необходимости возможно сохранять электросистему стран Балтии изолированной, однако в таком случае основные сетевые предприятия должны провести реорганизацию в управлении электросистемой, передать электростанции в прямое управление основных сетевых предприятий и ограничить функционирование рынка электроэнергии. "Хотя это обеспечит сохранение частоты и надежность снабжения электричеством, такое решение дорогое для общества и, несомненно, не предпочтительное", — признал он.

По словам Вескимяги, по нынешнему плану хотят перестроить прежнее соединение постоянного тока между Литвой и Польшей LitPol Link 1 в соединение переменного тока. В дальнейшей перспективе нужно и второе соединение, которое дублировало бы, если бы с первым соединением что-нибудь случилось.