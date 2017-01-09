Горожане все чаще покупают дачи в пригородах Таллинна и Тарту с целью перестроить их в жилье, в котором они могли бы жить круглый год. Причиной этого явления является неуклонное повышение цен на квартиры, приобретение которых для больших семей уже становится непосильной задачей.

”Для тех же, у кого уже есть дачи, наступило самое благоприятное время для продажи городской квартиры, поскольку на деньги, вырученные от реализации городской недвижимости при нынешнем уровне цен, можно значительно более капитально обновить свой летний дом, чем еще несколько лет назад”, — сказал партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман.

”На самом деле, мы уже видели одну подобную волну разрастания пригородных районов лет десять назад, когда частные дома на фоне неуклонного роста стоимости квартир стали серьезной альтернативой”, — вспоминал Сооман. "Отличие заключается, прежде всего, в том, что теперь в поселках-спутниках стали активно строить также и новые многоквартирные дома”, — добавил он.