"Уехал, а все равно что-то должен": в Эстонии требуют заплатить за страховку зарегистрированного на Кипре автомобиля

Читатель Delfi Андрей прислал в редакцию свою историю взаимоотношений с Эстонским фондом дорожного страхования и Департаментом шоссейных дорог. По словам мужчины, его автомобиль зарегистрирован в другой стране, однако фонд продолжает присылать ему уведомления об оплате, которые он не может получать, так как больше не живет по своему почтовому адресу в Эстонии. Ведомства проясняют ситуацию.

"Несколько лет назад уехали на постоянное место жительства в одну из стран ЕС. Машину решили не продавать, а зарегистрировать по новому месту проживания. Через год пришло на э-мейл письмо от судебного исполнителя с требованием оплатить страховой взнос Эстонскому фонду дорожного страхования (Eesti Liikluskindlustuse Fond) плюс кругленькая сумма самому исполнителю за "тяжкий" труд", — рассказывает Андрей, бывший резидент Эстонской Республики, с 2015 года проживающий в Республике Кипр.

Читатель обратился в фонд и проинформировал их о том, что машина уже несколько лет зарегистрирована в другой стране. На это ему якобы ответили, что фонд берет информацию о зарегистрированных в Эстонии автомобилях из авторегистра Департамента шоссейных дорог (Maanteamet) и что ему надо разбираться с ними.

Тогда Андрей обратился в департамент с просьбой убрать его из эстонского регистра, так как машина зарегистрирована в другой стране. На что, как он утверждает, ему сказали, что надо обратиться в "определенные органы", чтобы те оповестили эстонский регистр о том, что машина зарегистрирована в другой стране. Или другой вариант: вернуться в Эстонию со старыми номерами, чтобы выписать машину из регистра.

"В тех самых "органах" — авторегистре, где зарегистрирована машина — мне ответили, что не знают ничего о такой процедуре. В Эстонию я также в ближайшее время ехать не собираюсь, да и нахожусь я довольно далеко, на юге Европы. Получается замкнутый круг, из которого нет выхода", — констатирует мужчина и продолжает: ”А между тем случайно узнал о другом заказном письме из Эстонского фонда дорожного страхования с требованием оплаты обязательной страховки за машину, которая давно уже колесит по дорогам другого государства… И, наверное, опять бы все закончилось "письмом счастья" от судебного исполнителя".

"Такая вот интересная ситуация, которая в принципе всех устраивает, кроме меня самого: государство получает от меня деньги в виде оплаты за страховку, которую я никогда не использую, судебный исполнитель — свою премию за непосильный труд. А сколько еще таких "счастливчиков", как я, кто вроде как уже и уехал из Эстонии, а все равно что-то должен нашему ненасытному государству…" — резюмирует Андрей.

Принудительное страхование

Как пояснил Delfi член правления Эстонского фонда дорожного страхования (LKF) Лаури Потсепп, у каждого зарегистрированного в дорожном регистре транспортного средства или его прицепа должен быть договор о дорожном страховании. Если обязанность заключения договора о страховании не выполнена, то дорожное страхование применяется автоматически как принудительное.

”При применении принудительного страхования LKF берет за основу данные Департамента шоссейных дорог,. Если человек поставил свое транспортное средство на учет и в иностранном государстве, то мы просим человека предоставить копию свидетельства о регистрации в иностранном государстве и действующее дорожное страхование”, — сказал Потсепп и добавил, что детально о принудительном страховании незастрахованного транспортного средства можно прочитать здесь.

Руководитель клиентской службы Департамента шоссейных дорог Татьяна Портнова сообщила Delfi, что транспортное средство читателя было по-прежнему на учете в дорожном регистре Эстонии, поскольку компетентное учреждение Кипра, где читатель зарегистрировал транспортное средство, не известило Департамент шоссейных дорог о регистрации транспортного средства.

По ее словам, страны Евросоюза обязаны в течение двух месяцев известить Департамент шоссейных дорог, если зарегистрированное в Эстонии транспортное средство перерегистрируют в их стране, исходя из директивы ЕС (Директива 1999/37/ЕС, статья 5, часть 2). На основании этого извещения Департамент шоссейных дорог может удалить транспортное средство из дорожного регистра Эстонии. Большинство стран Евросоюза отправляют такие извещения регулярно.

Что делать? Портнова отметила, что для разрешения ситуации есть несколько возможностей:



1. Авторегистр Кипра передает Департаменту шоссейных дорог соответствующее извещение, на основании которого Департамент шоссейных дорог удаляет транспортное средство из дорожного регистра.



2. Департамент шоссейных дорог делает запрос на Кипр о регистрации транспортного средства. Если получен положительный ответ, то Департамент шоссейных дорог удаляет транспортное средство из регистра. Такое решение может занять время, поскольку скорость ответа стран Евросоюза очень разная.



3. Владелец транспортного средства обращается к компетентному учреждению Кипра с просьбой выдать свидетельство о регистрации транспортного средства и передает его Департаменту шоссейных дорог.



4. Владелец транспортного средства передает Департаменту шоссейных дорог дигитально подписанное заявление об удалении транспортного средства из дорожного регистра Эстонии. К заявлению следует приложить выданное компетентным учреждением Кипра свидетельство о регистрации транспортного средства в отсканированном виде. Департамент шоссейных дорог удаляет транспортное средство из регистра на основании предоставленного свидетельства и заявления. Эта возможность значительно быстрее и зависит только от желания владельца разрешить ситуацию.

”Отвечая данному читателю, мы предложили ему самый быстрый вариант для разрешения ситуации. Со своей стороны мы также сделали запрос на Кипр и вчера вечером получили подтверждение, что транспортное средство зарегистрировано на Кипре. Мы удалим сегодня транспортное средство из дорожного регистра Эстонии на основании пункта 5 части 6 статьи 77 Закона о дорожном движении”, — завершила руководитель клиентской службы департамента.

Департамент шоссейных дорог рекомендует всем читателям Delfi: если вы регистрируете находящееся в дорожном регистре Эстонии транспортное средство за границей, то во избежание неприятностей по прошествии двух месяцев нужно проверить в э-обслуживании Департамента шоссейных дорог, находится ли транспортное средство по-прежнему в дорожном регистре Эстонии или нет. Если транспортное средство по-прежнему в регистре, то советуют действовать в соответствии с рекомендациями Департамента шоссейных дорог, которые были даны выше.