29.01.2019, 13:50

Удастся ли Таллинну найти 50 новых автобусов и 125 водителей? Или горожан ждет настоящий хаос?

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rus.delfi.ee
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Удастся ли Таллинну найти 50 новых автобусов и 125 водителей? Или горожан ждет настоящий хаос?
Foto: Madis Veltman

Уже в пятницу у Таллинна заканчивается договор с фирмой MRP, что означает большую дополнительную нагрузку для Linnatranspordi AS. Их представитель Каарел Кутти отмечает, что пассажиры должны быть готовы к неожиданностям.

MRP 18 января отправила Таллиннской горуправе письмо, что с 1 февраля хочет прекратить договор с городом. Это означало, что городу оставалось всего две недели, чтобы найти на замену 50 новых автобусов и 125 новых водителей.

Руководитель по коммуникации Linnatranspordi AS Каарел Кути говорит, что подготовка к тому, чтобы перенять обслуживание новых линий, идет. "Мы прилагаем усилия, чтобы в ходе гостендера найти дополнительно как автобусы, так и дополнительный персонал для обслуживания автобусов, но предыдущая работа дала результаты", — говорит он и сообщает, что договоры надеются подписать в течение нескольких дней. При этом он не говорит, сколько в цифрах автобусов и водителей найдено.

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"За две недели перенять общественный транспорт в сравнимых с городом Тарту объемах — в любом случае очень большой вызов, в результате которого возрастет до критического предела и время работы всех уже сегодня работающих в TLT водителей автобусов, а также работающих в ремонтных мастерских слесарей, — отмечает он. — Хотя мы делаем все от себя зависящее, чтобы все пассажиры были обслужены, нужно быть готовыми и к неожиданностям, поэтому мы просим и у пассажиров терпения и понимания".

Он добавляет, что подробнее расскажут о подготовке к тому, чтобы перенять обслуживание новых линий, в эту среду на пресс-брифинге в пресс-центре города Таллинна.

Линии, которые обслуживает MRP:

Nr 2 — Mõigu-Reisisadam (по будням в среднем 2-4 автобуса в час).
Nr 12 — Väike-Õismäe-Priisle (по будням в часы пик преимущественно 4 раза в час).
Nr 13 — Väike-Õismäe-Seli (2-6 отправлений в час).
Nr 20 — Reisisadam-Pääsküla jaam (по будням 1-2 раза в час).
Nr 20A — Laagri alevik-Kivisilla (в часы пик, как правило, 2 раза в час).
Nr 25 — Keskuse-Laagri alevik (преимущественно 1 раз в час).
Nr 39 — Veerenni-Liikuri (по будням 2 раза в час).
Nr 49 — Viimsi keskus-Lennujaam (1-2 раза в час).
Nr 57 — Raudalu-Kalev (преимущественно 1 раз в час, максимум 2 раза в час).
Nr 59 — Balti jaam-Pikakari (1 раз в час, максимум 2 раза в час).
Nr 65 — Lasnamäe-Lennujaam (1-3 раза в час).

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