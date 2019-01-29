Удастся ли Таллинну найти 50 новых автобусов и 125 водителей? Или горожан ждет настоящий хаос?

MRP 18 января отправила Таллиннской горуправе письмо, что с 1 февраля хочет прекратить договор с городом. Это означало, что городу оставалось всего две недели, чтобы найти на замену 50 новых автобусов и 125 новых водителей.

Руководитель по коммуникации Linnatranspordi AS Каарел Кути говорит, что подготовка к тому, чтобы перенять обслуживание новых линий, идет. "Мы прилагаем усилия, чтобы в ходе гостендера найти дополнительно как автобусы, так и дополнительный персонал для обслуживания автобусов, но предыдущая работа дала результаты", — говорит он и сообщает, что договоры надеются подписать в течение нескольких дней. При этом он не говорит, сколько в цифрах автобусов и водителей найдено.

"За две недели перенять общественный транспорт в сравнимых с городом Тарту объемах — в любом случае очень большой вызов, в результате которого возрастет до критического предела и время работы всех уже сегодня работающих в TLT водителей автобусов, а также работающих в ремонтных мастерских слесарей, — отмечает он. — Хотя мы делаем все от себя зависящее, чтобы все пассажиры были обслужены, нужно быть готовыми и к неожиданностям, поэтому мы просим и у пассажиров терпения и понимания".

Он добавляет, что подробнее расскажут о подготовке к тому, чтобы перенять обслуживание новых линий, в эту среду на пресс-брифинге в пресс-центре города Таллинна.

Линии, которые обслуживает MRP: