Учимся экономить: 8 товаров, которые непременно нужно купить впрок по скидкам

Автор популярного эстонского блога о семье и стиле жизни Meie Käopesa Мирьям Хунт призывает людей в январе тратить на еду меньше. В качестве одного из своих секретов экономного питания она называет отслеживание скидок и ”сознательные покупки”.

”Я отношусь к семейному хозяйству как к производству. Разумно по возможности приобрести материал оптом и по льготной цене. Но в то же время нужно следить за тем, чтобы существенная часть ресурсов не застопорилась бы в виде ненужного товара”, — написала она и привела список категорий товаров, которые ее семья непременно покупает впрок, если есть скидка:

1. Какао, шоколад, кофейные зерна

2. Орехи и семечки

3. Хлопья для каш

4. Паста

5. Консервы

6. Замороженные овощи, фрукты и ягоды

7. Приправы

8. Предметы домашнего обихода;