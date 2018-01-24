24.01.2018, 15:42

Учимся экономить: 8 товаров, которые непременно нужно купить впрок по скидкам

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rus.delfi.ee
EST
konservsöögid
Foto: Andres Putting

Автор популярного эстонского блога о семье и стиле жизни Meie Käopesa Мирьям Хунт призывает людей в январе тратить на еду меньше. В качестве одного из своих секретов экономного питания она называет отслеживание скидок и ”сознательные покупки”.

”Я отношусь к семейному хозяйству как к производству. Разумно по возможности приобрести материал оптом и по льготной цене. Но в то же время нужно следить за тем, чтобы существенная часть ресурсов не застопорилась бы в виде ненужного товара”, — написала она и привела список категорий товаров, которые ее семья непременно покупает впрок, если есть скидка:

1. Какао, шоколад, кофейные зерна
2. Орехи и семечки
3. Хлопья для каш
4. Паста
5. Консервы
6. Замороженные овощи, фрукты и ягоды
7. Приправы
8. Предметы домашнего обихода;

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