Учимся экономить: 8 товаров, которые непременно нужно купить впрок по скидкам

Автор популярного эстонского блога о семье и стиле жизни Meie Käopesa Мирьям Хунт призывает людей в январе тратить на еду меньше. В качестве одного из своих секретов экономного питания она называет отслеживание скидок и ”сознательные покупки”.
”Я отношусь к семейному хозяйству как к производству. Разумно по возможности приобрести материал оптом и по льготной цене. Но в то же время нужно следить за тем, чтобы существенная часть ресурсов не застопорилась бы в виде ненужного товара”, — написала она и привела список категорий товаров, которые ее семья непременно покупает впрок, если есть скидка:
1. Какао, шоколад, кофейные зерна
2. Орехи и семечки
3. Хлопья для каш
4. Паста
5. Консервы
6. Замороженные овощи, фрукты и ягоды
7. Приправы
8. Предметы домашнего обихода;