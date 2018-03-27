Ученые: жители Эстонии выбирают нездоровую еду

Сегодня в Тарту пройдет конференция Тартуского университета и предприятия Tere ”Микробиота и функциональное питание”, на которой ученые расскажут о рационе жителей Эстонии и связанных с этим проблемах. Что такое здоровое питание? Работают ли диеты? Что нужно есть? По оценке ученых, средний житель Эстонии питается нездорово, из-за чего у организма снижается способность бороться с болезнями.

”С точки зрения здорового питания, стол жителей Эстонии можно назвать скудным”, — сказала старший научный сотрудник Института развития здоровья Эха Нурк. ”Результаты исследования Института развития здоровья ”Предпочтения эстонской нации” показали, что средний житель Эстонии употребляет чрезмерное количество сладкого и мяса, но при этом в рационе не хватает овощей и рыбы. Большая часть людей согласны с тем, что их пищевые привычки нуждаются в некоторых изменениях, но пристальное внимание на этом начинают обращать только, когда начинаются первые проблемы со здоровьем”.

”Воздух, используемые нами материалы и потребляемая еда содержат все больше компонентов, для переработки которых нашим телам нужна помощь”, — рассказала медицинский микробиолог ТУ Марика Микельсаар. ”Доказано, что составляющие наш организм микробы отражают наше здоровье. Группы бактерии связаны как с усвояемостью продуктов и обменом веществ, так и с весом. Полезные бактерии помогают нам защищать организм от зловредных бактерий и от ожирения. Как хорошие, так и плохие бактерии проявляют себя при определенных условиях — генетика, питание, физическая активность. Об этом можно найти огромное количество информации, но как отличить вред от пользы?”

”Ученые несут большую ответственность перед народом — мы должны не только получать знания, но и делиться ими”, — сказала Марика Микельсаар. ”Несколько лет назад я была на конференции в Южной Корее, где рассказывали о том, что питание и здоровье напрямую связано с будущим нации, поэтому общественности нужна информация, которая поможет избежать проблем со здоровьем. Я считаю, что ученые и врачи должны суммировать имеющиеся знания и, например, выпускать брошюры, которые будут нести пользу обществу и оказывать положительное влияние на сельское хозяйство и экономику. Так называемым простым людям необходимо рассказывать о том, как поддержать свое здоровье”.

”Обмен веществ в первую очередь должен поддерживаться сбалансированным питанием и физической активностью, но иногда организму необходимо предлагать разработанные учеными бактерии, содержащие молочную кислоту и усиливающие иммунитет”, — отметила Марика Микельсаар. ”Пробиотики вступают во взаимодействие с уже имеющимися в организме бактериями и производят соединения, снижающие кровяное давление, защищают организм от излишнего оксидативного стресса, уменьшают риск пищевых инфекций и увеличивают в кишечнике количество лактобактерий, способствующих пищеварению. Нельзя забывать, что наш организм — это единое целое, и мы можем многое сделать для того, чтобы о нем позаботиться”.

Конференцию Hellus ”Микробиота и функциональное питание”, которая состоится во вторник в Тарту, откроет профессор по развитию ТУ Эрик Пуура. С докладами выступят ученые Тартуского университета проф. Марика Микельсаар, эмерит-доцент Май Масер, старший научный сотрудник Элин Орг, проф. Реэт Мяндар и др. Эпп Сепп. Тенденции функционального питания расскажет профессор университета Туру Сеппо Сальминен, а практический пример ”Из микроба в пробиотик” приведет научный сотрудник Bio CC OÜ Эпп Сонгисепп. О пищевых предпочтениях жителей Эстонии расскажет старший научный сотрудник Института развития здоровья Эха Нурк, а о питании для детей, страдающих аллергией — педиатр-аллерголог Детской клиники ТУ др. Кая Юльге.

AS Tere и Тартуский университет начали совместную работу в 2003-м году, когда ученые Тартуского университета Марика Микельсаар, Михкель Зильмер, Эпп Сонгисепп, Тийу Куллисаар и Хейди Аннук вывели на рынок при сотрудничестве с Tere серию продуктовHELLUS, которые содержат ME-3 (Lactobacillus fermentum ME-3) — антимикробный и антиоксидантный пробиотик.

На сегодняшний день сотрудничество между Тартуским университетом и Tere длится уже 15 лет.