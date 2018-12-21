Ученые рекомендуют: 5 профессий будущего

Учитывая наличие ограничений в решении задач, которые требуют проявления творческого подхода и заботливого отношения, существуют рабочие места, где человека невозможно заменить искусственным разумом. Мы попросили Лаанпере перечислить те профессии, которым в ближайшем будущем не угрожают перемены.

Психиатрия и медицина

Психиатрия, медицина, социальная работа и, например, работа консультанта по семейным отношениям — всё это требует наличия хороших коммуникативных навыков, эмпатии и умения заслужить доверие клиента. Для этих ролей необходимы эмоциональная интеллигентность, способность профессионально общаться с пациентами, утешать травмированных людей и предлагать им долгосрочную поддержку. В этом слабость машин. Специалисты в области здравоохранения — будь то врачи или медсёстры — находятся рядом с пациентом и для того, чтобы при необходимости посочувствовать его проблемам, поддержать и приободрить.

Наука

Наука — наивысшее выражение человеческого творчества. Сегодня искусственный интеллект ничего не создает самостоятельно, он всего лишь может оптимизировать цели, заданные человеком. Несмотря на то, что учёных AI не заменит, он является прекрасным помощником. Например, при тестировании лекарств искусственный интеллект можно применять для имитации воздействия существующих лекарств на лечение всех известных заболеваний. Но все же окончательный выбор остается за человеком. Для учёных AI является инструментом, который помогает работать эффективнее и улучшает навыки.

Коммуникация и инфотехнология

В рапорте McKinsey о работах будущего говорится, что к 2030 году количество ИТ-профессионалов в области инженерии возрастет с 20 до 50 миллионов. Специальности в сфере ИКТ постоянно меняются, требуя от работников соответствия технологическим инновациям и трендам развития сектора, и распространяются на те сферы, которые пока не автоматизированы. Искусственный интеллект не настолько гибок и способен адаптироваться к изменениям, как человек.

Управление

Хорошего руководителя характеризуют превосходные коммуникативные навыки, включая умение убеждать, мотивировать сотрудников и успешно вести переговоры. Ещё важнее то, что самые талантливые руководители посредством своих слов и поступков способны создать прочную систему ценностей и культуру труда. Хотя искусственный интеллект может успешно использоваться для измерения эффективности, другие управленческие обязанности остаются за человеком. В то же время, если руководитель — всего-навсего бюрократ, который просто сиди за столом и раздаёт приказы подчинённым, его, вероятно, заменят. Но другим человеком.

Обучение

AI — великолепный помощник для учителей и учебных заведений, поскольку технология, например, помогает понять, как адаптировать учебные программы к компетенциям каждого учащегося. Однако роль учителя как наставника заключается и в том, чтобы выявить личные интересы студента, научить его учиться самостоятельно. С этими задачами сможет справиться лишь человек. Поэтому в будущем останется потребность в учителях и в контакте с человеком.

По словам старшего научного сотрудника Института цифровых технологий Таллиннского университета, нет никаких сомнений в том, что революция AI потребует реструктуризации рынка труда. Однако люди при этом находятся в привилегированном положении, они вовсе не проигравшие, хотя дигитальная грамотность, безусловно, является конкурентным преимуществом. ”В программе по развитию цифровых компетенций учащихся профессиональных училищ Samsung Digi Pass принимают участие будущие ИТ-техники, лесники или парикмахеры. Какую бы профессию они ни выбрали, молодые люди могут быть уверены: в ближайшее время искусственный интеллект не станет угрозой для рабочих мест в секторе услуг”, — сказал Лаанпере.

Многие рабочие места будущего требуют симбиоза между человеческим и искусственным интеллектом. В сотрудничестве с людьми, которые выполняют задачи, требующие проявления творческих способностей, эмпатии и лидерских навыков, AI позаботится о рутинных и автоматизированных действиях.

”Мы должны помнить, что свойственные человеческой природе способности к сочувствию и эмпатии станут ценным ресурсом на рынке труда будущего. Профессии, которые зависят от проявления заботы, творческих способностей и наличия определенного образования, останутся для нашего общества жизненно важными”, — добавил Лаанпере.