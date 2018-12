Ученые рекомендуют: 5 профессий будущего

Значение искусственного интеллекта в технологическом мире постоянно возрастает. Уже сейчас AI (Artificial Intelligence) управляет существенной частью наших мобильных приложений и интернет-браузеров. Уже не за горами будущее, в котором искусственный разум будет управлять нашими автомобилями, решать простые повседневные вопросы и производить товары.

Эксперт по AI Кай-Фу Ли в своей книге ”Сверхдержавы искусственного интеллекта: Китай, Silicon Valley и новый мировой порядок” („AI Superpowers: China, Silicon Valley, and the New World Order”) предсказывает, что в течение следующих 15 лет примерно 50% рабочих мест будут либо автоматизированы, либо переданы под управление искусственному разуму.

По утверждению Марта Лаанпере, руководителя программы Samsung Digi Pass и старшего научного сотрудника Института цифровых технологий Таллиннского университета, AI — мощная и способная к адаптации сила, но все же она не сможет справляться со всеми задачами так, как это делает человек. Кроме того, у AI есть и свои слабости. ”Например, искусственный интеллект не может управлять сложным стратегическим процессом планирования. Он не сможет справиться с неизвестными и неструктурированными пространствами и, в отличие от людей, у него нет чувства эмпатии”, — пояснил Лаанпере.