Учеников основной школы приглашают участвовать в конкурсе интересных рецептов

Rimi объявил для школьников Эстонии конкурс с целью найти уникальные и вкусные рецепты, которые позволят детям ознакомиться с принципами сбалансированного питания. В конкурсе могут принять участие классы основной школы Эстонии, кружки и школы по интересам. Победители получат в качестве награды 1000 евро, значится в пресс-релизе.

Певица Лаура Притс призывает принять участие в конкурсе рецептов:

”Конкурс рецептов построен таким образом, что дети должны будут сосредоточиться на более здоровом питании, проявить смекалку при создании рецептов и помнить о принципах использования остатков еды”, — рассказал повар Rimi Йорген Кохаль. ”Задача детей — придумать завтрак, перекус и обед или ужин. Обязательно стоит задуматься над пищевой ценностью различных продуктов и над тем, в каких веществах больше всего нуждается организм школьника в течение дня. Я уверена, что мы получим много интересных рецептов — дети любят экспериментировать, и результаты их творчества могут удивить даже профессиональных поваров”.

Консультант по питанию Rimi Катри Мерисалу советует детям не забывать о семенах, орехах, фруктах и овощах при составлении рецептов. ”Семена и орехи — это очень хорошее дополнение к смути и кашам, да и просто к перекусу. Они богаты насыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, которые позволяют активизировать работу мозга. Для того, чтобы получить от овощей и фруктов максимальную пользу, необходимо есть как можно больше разноцветных плодов. В течение дня стоит потреблять более 5 порций овощей и фруктов по 100 граммов — это дети могут учитывать при составлении рецептов”, — добавила Катри Мерисалу.

Конкурс продлится с февраля по апрель 2018 года, принять участие в нем сможет один класс из каждой общеобразовательной школы Эстонии, школы по интересам или кружка. Каждый месяц классы будут получать задание по рецепту, над которым они смогут работать в течение месяца. Готовую работу необходимо загрузить на конкурсную страницу своего класса.

Дополнительная информация об участии и правилах — тут.

С помощью жребия из всех участников выберут 10 школ, которые примут участие в конкурсе смути. В ходе этого тура певица Лаура Притс и консультант по питанию Катри Мерисалу посетят школы и научат детей делать полезные смути.