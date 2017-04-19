Учеников 5-12 классов снова ждут титулы и стипендии ”Талант будущего”

Одаренные ученики 5-12 классов могут вновь заявить о себе на конкурсе стипендий ”Талант будущего”. Победители, которых определит состоящее из известных профессионалов жюри, будут удостоены одноименного титула и стипендии до 1500 евро.



За шесть предыдущих лет титула и стипендии ”Талант будущего” были удостоены 137 молодых талантов. ”Все для того, чтобы поддержать одаренную молодежь на их пути к успеху, — пояснила представляющая инициатора конкурса директор по коммуникации Maxima Eesti Катя Любобратец. — В прошлом году жюри выбрало 12 Талантов будущего из более, чем 300 кандидатов. Надеемся, что и в седьмом конкурсе примут участие сотни молодых талантов cо всей Эстонии”.

В этом году Таланты будущего будут определены в четырех категориях, которые крайне важны с точки зрения развития Эстонии: наука, спорт, культура, предприимчивость. ”Как уже стало традицией, в каждой категории стипендиатов выберут известные профессионалы. В состав нынешнего жюри вошли олимпийский чемпион и тренер по баскетболу Тийт Сокк, певица и ведущая Герли Падар, ведущий и член жюри научного телесоревнования Rakett 69 Айгар Вайгу, главный редактор ETV+ Дарья Саар”, — уточнила Катя Любобратец.

В качестве награды 12 наиболее одаренных учеников 5-12 классов ждут титулы и стипендии в размере до 1500 евро. ”Чтобы их получить, молодежи нужно не позднее 15 мая подать мотивационное письмо или видео с дополняющими его приложениями. Всю подробную информацию можно найти на сайте конкурса www.tulevikutalent.ee или в Facebook”, — директор по коммуникации Maxima Eesti.

Торжественное награждение стипендиатов состоится в начале июня.