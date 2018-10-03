03.10.2018, 08:00

Ученики профшкол Эстонии могут пройти бесплатное обучение по программе Samsung Digi Pass


rus.delfi.ee
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Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy A8 2018Foto: Hendrik Osula

Samsung Digi Pass — это новейшая четырехмесячная программа обучения со множеством возможностей для учащихся профшкол от 14 до 20 лет. Обучение помогает участникам приобрести навыки, необходимые для начала карьеры — от ИТ до косметических услуг, от лесничества до проведения свободного времени.

Во время программы каждая команда участников вместе с ментором работает над предложенным проектом по дизайну программного обеспечения. Цель программы — помочь эстонской молодежи лучше подготовиться к своей будущей работе. Заявку на участие в программе можно подать до 5 октября на сайте samsungdigipass.ee.

Первый модуль обучения Samsung Digi Pass состоится в конце октября в Таллиннском Университете. По окончании обучения участники получат специальные цифровые пассы, служащие подтверждением полученных навыках и опыте для будущих работодателей.

По словам руководителя Samsung Eesti Тоомаса Тийтса, Digi Pass создан для того, чтобы помочь решить проблему безработицы среди молодежи в Эстонии. ”Школьные преподаватели не отвечают требованиям работодателей, а то, что предлагает система образования, значительно отличается от того, что требует рынок труда. По этой причине молодым сложно выбраться из порочного круга: нет опыта работы — нет работы, нет работы — не будет опыта работы. Программа Samsung Digi Pass призвана помочь в этом — получить ученикам профшкол опыт работы в команде, а также необходимые в цифровом мире навыки”, — пояснил Тийтс.

Согласно исследованию, проведенному среди 450 учеников эстонских профшкол, больше всего учащимся не хватает освоения практических навыков. Кроме того, от профшкол ожидается более сильное развитие цифровой компетентности среди учащихся. Результаты исследования были представлены на открытии обучающей программы Samsung Digi Pass, направленной на учащихся профшкол.

По словам руководителя исследований компании Idea Маури Сёэта, лишь пятая часть опрошенных учеников хорошо справляется с необходимыми цифровыми навыками. ”От профшкол учащиеся хотели бы получать больше знаний в области соблюдения авторских прав в интернете и навыков снижения цифровых рисков”, — сказал Сёэт. Лишь восемь процентов ответивших признали, что они хорошо справляются со всеми необходимыми в карьере социальными навыками. ”В школах все чаще хотят научиться свободно выступать и продавать свои идеи”, — добавил Сёэт.

По словам руководителя обучающей программы Samsung Digi Pass, старшего научного работника образовательной технологии Таллиннского Университета Марта Лаанпере, компьютерные навыки тоже терпят изменения. Теперь вместо обработки текста и вычисления в таблицах от молодых соискателей работы ожидается умение найти информации, цифровое общение, сотрудничество, творческий подход и умение решать проблемы”, — пояснил Лаанпере.

Программу для молодежи разработала компания Samsung Electronics Baltics совместно с Таллиннским университетом и Союзом молодежных объединений.

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