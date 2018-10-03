Ученики профшкол Эстонии могут пройти бесплатное обучение по программе Samsung Digi Pass

Во время программы каждая команда участников вместе с ментором работает над предложенным проектом по дизайну программного обеспечения. Цель программы — помочь эстонской молодежи лучше подготовиться к своей будущей работе. Заявку на участие в программе можно подать до 5 октября на сайте samsungdigipass.ee.

Первый модуль обучения Samsung Digi Pass состоится в конце октября в Таллиннском Университете. По окончании обучения участники получат специальные цифровые пассы, служащие подтверждением полученных навыках и опыте для будущих работодателей.

По словам руководителя Samsung Eesti Тоомаса Тийтса, Digi Pass создан для того, чтобы помочь решить проблему безработицы среди молодежи в Эстонии. ”Школьные преподаватели не отвечают требованиям работодателей, а то, что предлагает система образования, значительно отличается от того, что требует рынок труда. По этой причине молодым сложно выбраться из порочного круга: нет опыта работы — нет работы, нет работы — не будет опыта работы. Программа Samsung Digi Pass призвана помочь в этом — получить ученикам профшкол опыт работы в команде, а также необходимые в цифровом мире навыки”, — пояснил Тийтс.