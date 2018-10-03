Ученики профшкол Эстонии могут пройти бесплатное обучение по программе Samsung Digi Pass

Согласно исследованию, проведенному среди 450 учеников эстонских профшкол, больше всего учащимся не хватает освоения практических навыков. Кроме того, от профшкол ожидается более сильное развитие цифровой компетентности среди учащихся. Результаты исследования были представлены на открытии обучающей программы Samsung Digi Pass, направленной на учащихся профшкол.
По словам руководителя исследований компании Idea Маури Сёэта, лишь пятая часть опрошенных учеников хорошо справляется с необходимыми цифровыми навыками. ”От профшкол учащиеся хотели бы получать больше знаний в области соблюдения авторских прав в интернете и навыков снижения цифровых рисков”, — сказал Сёэт. Лишь восемь процентов ответивших признали, что они хорошо справляются со всеми необходимыми в карьере социальными навыками. ”В школах все чаще хотят научиться свободно выступать и продавать свои идеи”, — добавил Сёэт.
По словам руководителя обучающей программы Samsung Digi Pass, старшего научного работника образовательной технологии Таллиннского Университета Марта Лаанпере, компьютерные навыки тоже терпят изменения. Теперь вместо обработки текста и вычисления в таблицах от молодых соискателей работы ожидается умение найти информации, цифровое общение, сотрудничество, творческий подход и умение решать проблемы”, — пояснил Лаанпере.
Программу для молодежи разработала компания Samsung Electronics Baltics совместно с Таллиннским университетом и Союзом молодежных объединений.