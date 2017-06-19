Участники рабочей дружины G4S помогают береговой охране на пляжах Таллинна

С 19 июня посетители пляжей Пирита и Штромка могут увидеть там юных помощников береговой охраны в красных футболках: это подростки в возрасте 13-16-лет из рабочей дружины G4S ”Julged hoolida?”. Также члены дружины помогают Продуктовому банку, Центру повторного использования, а также организаторам молодежного праздника песни и танца, значится в пресс-релизе.

”Цель рабочей дружины должна быть шире, чем одно только стремление дать опыт работы и найти замену находящимся в отпуске работникам”, — объяснила представитель рабочей дружины G4S Эсме Кассак.

”Мы хотим дать молодежи не только опыт работы, но и знания о безопасности, а также побудить их вмешиваться и обращать внимание на опасности, чтобы Эстония стала безопаснее, — добавила Кассак. — Мы верим, что дружина G4S ”Julged hoolida?” делает подростков отзывчивее и учит их замечать тех, кому нужна помощь”.

На пляжах Штромка и Пирита участники дружины помогают береговой охране, выполняя посильную работу: например, измеряют температуру воздуха и воды, обновляют данные на инфотабло, заботятся о благоустройстве, раздают детям браслеты и т. п.

В Продуктовом банке они помогают собирать продуктовые наборы для нуждающихся семей из Харьюмаа. В Центре повторного использования члены дружины принимают и сортируют поступившие туда вещи.

Также рабочая дружина G4S ”Julged hoolida?” внесет свой вклад в проведение молодежного праздника песни и танца: подростки помогут организовать парковку велосипедов зрителей.

Заработную плату членам дружины платит G4S Eesti. Велопарковку на молодежном празднике песни и танца финансирует город Таллинн, также город частично поддерживает работу дружинников на пляжах Штромка и Пирита.

Прежде чем приступить к работе, молодежь прошла обучение. О получении трудового опыта и том, как обернуть его в свою пользу, им рассказала специалист по карьере из Кассы страхования от безработицы Ирина Чигирь. О том, что представляет собой предприятие G4S Eesti, рассказал председатель правления Прийт Сарапуу. Обзор работы спасателей на воде и предстоящих рабочих заданий дали сотрудники береговой охраны G4S. Тренер по плаванию Павел Ануфриев в Ыйсмяэском бассейне помог подросткам усовершенствовать их навыки плавания и научил приемам спасения.

Членов дружины G4S ”Julged hoolida?” вы узнаете на пляже по красным футболкам с логотипом G4S на рукаве и изображением спасательного круга и надписью ”Rannavalve abiline” (”Помощник береговой охраны”) на спине. Всего к работе в дружине приступят 40 подростков.