Участники ОПЕК+ пытаются договориться о новом сокращении добычи нефти

Министр добавил, что идею сокращения добычи поддерживают большинство участников Венского соглашения.

Министр отметил, что Оман поддержал бы любой объем ограничения добычи нефти. "Я думаю, что поставки сейчас находятся на высоком уровне. И мы видим некоторые негативные симптомы переизбытка на рынке", — сказал он. Министр добавил, что идея сокращения будет обсуждаться в воскресенье на встрече мониторингового комитета.

"Я думаю, что и то, как сокращать и то, на сколько сокращать, будет обсуждаться сегодня. Но все согласны с тем, что рынок перенасыщен", — подчеркнул он.

"Нам нужен консенсус. Если у нас было бы соглашение со всеми, было бы хорошо", — добавил министр.

Россия и страны ОПЕК+ решили с июля наращивать добычу, так как эффект соглашения об ограничении добычи усиливался сильным падением производства в таких странах, как Венесуэла и Мексика. К тому же в ноябре вступают в силу санкции против Ирана, цель которых — свести иранский экспорт нефти до нуля.