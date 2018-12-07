Участники ОПЕК+ договорились о цифрах, исключив Иран из расчетов

Сокращение добычи, о котором удалось договориться в пятницу участника сделки ОПЕК+, составит 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.

Сокращение со стороны ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в сутки (б/с). Предложение о сокращении для стран, не входящих в ОПЕК, составляет около 400 тысяч б/с. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%. Соглашение заключено на полгода с возможным пересмотром в апреле.

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки, рассказал агентству ТАСС сообщил источник в ОПЕК.

Иракский министр отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определенное процентное соотношение, которое рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.

При этом аль Габдан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из стран, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения".

"База для отсчета — октябрь, кроме Кувейта, который будет снижать с сентября. Исключений нет. Для каждой страны, которая сталкивается с разными проблемами и не может исполнять свои обязательства, будет особенное рассмотрение", — отметил он.