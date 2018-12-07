Участники ОПЕК+ договорились о цифрах, исключив Иран из расчетов

Страны-участники Организации экспортеров нефти (ОПЕК) и ряд стран, не входящих в картель, договорились о сокращении добычи нефти, передает РИА "Новости". Накануне переговоры по соглашению зашли в тупик из-за ситуации вокруг Ирана.
Сокращение добычи, о котором удалось договориться в пятницу участника сделки ОПЕК+, составит 1,2 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль Гадбан.
Сокращение со стороны ОПЕК составит около 800 тысяч баррелей в сутки (б/с). Предложение о сокращении для стран, не входящих в ОПЕК, составляет около 400 тысяч б/с. Таким образом, каждая из стран должна сократить добычу нефти примерно на 3%. Соглашение заключено на полгода с возможным пересмотром в апреле.
Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки, рассказал агентству ТАСС сообщил источник в ОПЕК.
Иракский министр отметил, что квот по сокращению добычи нет, есть определенное процентное соотношение, которое рассмотрит министерский мониторинговый комитет ОПЕК+.
При этом аль Габдан отметил, что соглашение не предполагает исключений из сделки ни для одной из стран, однако некоторые страны могут иметь "свои соображения".
"База для отсчета — октябрь, кроме Кувейта, который будет снижать с сентября. Исключений нет. Для каждой страны, которая сталкивается с разными проблемами и не может исполнять свои обязательства, будет особенное рассмотрение", — отметил он.
Тем не менее, Иран будет по сути освобожден от сокращения добычи нефти, выяснило агентство Bloomberg. Участники ОПЕК+ получили одобрение от Ирана на сокращение добычи нефти с 2019 года.
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане покинул конференцию ОПЕК+, не дожидаясь ее окончания, передал "Интерфакс" с места ее проведения. "Мы получили исключение, и получили письмо от ОПЕК, что Иран исключен из всех резолюций", — сказал он.
"Они договариваются, и я уверен, чтодостигнут соглашения, а я собираюсь в аэропорт", — добавил Зангане.
Отвечая на вопрос, действительно ли Россия оказала влияние на то, чтобы сделка была заключена, министр нефти Ирана сказал: "Нет, Россия не имеет влияния в ОПЕК, но на все соглашение между ОПЕК и не-ОПЕК мы не можем игнорировать важную роль России".
Цены на нефть эталонных марок подскочили более чем на 5% на новости, что страны ОПЕК+ достигли соглашения о совместном сокращении добычи. Февральские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:14 МСК подорожали на $2,96 (4,93%) — до $63,02 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на январь на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на 2,2 (4,27%) — до $53,69 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 6%, WTI — на 5,4%.
Дополнительную поддержку рынку оказали данные министерства энергетики США, неожиданно указавшие на падение запасов нефти в стране на 7,323 млн баррелей за прошлую неделю. До этого они непрерывно увеличивались десять недель подряд.