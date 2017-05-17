17.05.2017, 15:00

Убыток больничной кассы снизился до 27 миллионов евро

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rus.delfi.ee
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Убыток больничной кассы снизился до 27 миллионов евро
Foto: Tanel Meos

В первом квартале 2017 года убыток Больничной кассы составил 27 миллионов евро. Это на 10 миллионов меньше, чем за тот же период прошлого года.

В первом квартале 2017 года Больничная касса заплатила за услуги здравоохранения 209 миллиона евро, что на 8 миллионов евро больше, чем годом ранее, пишут "Деловые Ведомости".

Компенсации за лекарства составили в сумме 30 миллионов евро, выплат по нетрудоспособности было совершено на сумму 42 миллиона евро.

27 миллионов евро пошло на оплату услуг семейных врачей, 36 000 евро — за использование э-консультаций.

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