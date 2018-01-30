30.01.2018, 21:33

Убытки России и Евросоюза из-за санкций превысили 100 млрд евро

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rus.delfi.ee
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EL-Venemaa
EL-VenemaaFoto: Sergei Venjavski, RIA Novosti

Взаимные убытки из-за санкционных ограничений между Евросоюзом и Россией с 2014 года превысили 100 млрд евро, сообщает Fontanka.ru.

Как пишет 30 января ”Коммерсантъ”, об этом заявил глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле, ссылаясь на исследование Кильского университета. ”Около 60% потерь приходится на Россию, около 40% — на счет экономики ЕС. Таким образом, европейская экономика платит высокую цену за конфликт, ответственность за который несут политики и который может быть разрешен только дипломатическим путем”, — цитирует издание его слова.

Восточный комитет немецкой экономики — один из крупнейших предпринимательских союзов ФРГ, он объединяет более 200 компаний, которые работают в России и странах Восточной Европы.

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