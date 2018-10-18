18.10.2018, 08:50

Uber запускает новый набор инструментов безопасности для пользователей и водителей


rus.delfi.ee
EST
Uber
UberFoto: Priit Simson

Сегодня Uber объявляет о запуске набора новых инструментов безопасности, который в течение следующих нескольких недель будет представлен миллионам пользователей и водителей, использующим приложение в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Инструментарий представит новые инновационные функции, которые призваны поднять планку безопасности и повысить прозрачность, надежность и спокойствие для всех пользователей, говорится в пресс-релизе.

С момента запуска приложения Uber предоставил миллионам людей технологию, позволяющую совершить поездку всего одним нажатием кнопки, отслеживать каждую поездку с помощью технологии GPS и сообщать о любых проблемах в любое время суток специальной команде по вопросам безопасности. Благодаря внедрению новых функций компания стремится значительно расширить меры безопасности и помочь сделать более безопасным сообщество Uber.

Возможности, которые будут внедрены в рамках нового набора инструментов для пассажиров и водителей, включают в себя:

  • Кнопка вызова экстренной помощи — при нажатии кнопки в приложении, пассажиры и водители могут напрямую связаться с местной службой экстренной помощи.
  • Доверенные контакты — пользователи теперь могут легко выбрать пять друзей или членов семьи в качестве ”доверенных контактов” и одним нажатием делиться с ними информацией о поездке.
  • Центр безопасности — новая встроенная в приложение информационная платформа, где пользователи могут найти информацию о некоторых ключевых инструментах безопасности в приложении, включая круглосуточную поддержку, информацию о водителе и автомобиле, GPS-отслеживание поездки и систему оценки и обратной связи.
  • Уведомление о скорости — функция, которая напоминает водителям о необходимости соблюдать безопасную скорость в пределах установленных ограничений скорости.

”Это большое достижение в сфере повышения безопасности людей, — сказал Гарри Мачадо, исполнительный директор EENA (Европейская ассоциация экстренных номеров). — Технологические предприятия кардинально изменили образ нашей жизни, и возникающие в связи с этим вопросы безопасности должны являться приоритетом. Мы надеемся, что это вдохновит других следовать данному примеру, и мы с нетерпением ожидаем появления похожих инициатив”.

Сачин Кансал, глобальный руководитель продуктов безопасности Uber, отмечает, что ежедневно совершается более 15 миллионов поездок в приложении Uber. "Для нас нет ничего важнее безопасности пассажиров и водителей. В течение последнего года мы продолжали работать над разработкой новаторских продуктов, которые повышают прозрачность, надежность и спокойствие для всех пользователей. Внедрение новых возможностей набора инструментов безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — это следующий шаг в обеспечении безопасности пользователей”, — говорит Кансал.

Генеральный директор Uber Дара Хосровшахи сделал безопасность основным приоритетом компании на 2018 год. С тех пор, как он присоединился к компании, он представил ряд изменений, включая:

  • Страхование AXA для водителей — различные виды страхования, позволяющие водителям по всей Европе получать компенсацию в случае болезни, травм или выхода в отпуск по уходу за ребенком.
  • Опция ”Поделиться поездкой” — пассажиры и водители могут поделиться информацией о своем местоположении и статусом поездки с близкими людьми.
  • Лимит времени вождения — функция ограничивает количество времени, которое водители проводят в приложении Uber, чтобы снизить риск вождения в состоянии усталости или сонливости. Это означает, что после того, как водителем, использующий приложение, будет достигнуто 12 часов нахождения за рулем, этот водитель должен сделать шестичасовой перерыв, прежде чем сможет снова пользоваться приложением.
  • Анонимный номер телефона — водители и клиенты могут звонить друг другу через приложение, при этом не видя номеров друг друга.

Внедрение новых функций будет происходить постепенно и займет несколько недель, пока все пользователи и водители не увидят новые функции в приложении.

О Европейской ассоциации экстренных номеров (EENA)

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EENA, Европейская ассоциация экстренных номеров, является некоммерческой организацией, базирующейся в Брюсселе, с миссией содействовать повышению безопасности людей. Цель EENA заключается в том, чтобы каждый гражданин имел доступ к службам экстренной помощи и мог получать соответствующую информацию и помощь во время чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. Для этого организация стремится быть одной из движущих сил сектора. Тактически это проявляется в создании нескольких платформ взаимодействия (конференций, семинаров, рабочих групп, веб-встреч) для привлечения партнеров со стороны поставщиков услуг (вендоров, производителей, интеграторов) и находящихся на стороне спроса (спасателей, государственных органов, центров экстренного вызова и т. д.) для обсуждения правовых, технических и оперативных вопросов. Среди членов EENA более 1500 служб экстренной помощи из более чем 80 стран, в то время как более 90 вендоров и производителей являются поставщиками услуг.

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