27.08.2018, 07:30

Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

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rus.delfi.ee
EST 7
Jalgrattad linnapeal
Foto on illustratiivneFoto: Hendrik Osula

Компания Uber планирует изменить свою долгосрочную стратегию развития, начав чаще предлагать своим клиентам пользоваться для поездок не только автомобилями, но также электрическими самокатами, велосипедами и общественным транспортом. Об этом заявил генеральный директор Uber Дара Хосроушахи, интервью с которым в воскресенье вечером было опубликовано на сайте газеты The Times.

По его словам, в ближайшем будущем это может привести к дальнейшим убыткам для Uber, которая в 2017 году потеряла $4,5 млрд, однако в перспективе компания, и не только она, от этого выиграет. Несмотря на рекордные для компании убытки прошлого года, в 2019 году Uber планирует выйти на IPO (первичное публичное размещение акций), передает ТАСС.

"Верх неэффективности — это когда в час пик кусок металла, весящий тонну, везет одного человека какие-то 10 кварталов, — сказал изданию Хосроушахи. — У нас есть возможность влиять на поведение [людей] таким образом, что наши пользователи только выиграют. Выиграют и города. В краткосрочной перспективе возможно мы не выиграем финансово, но, если мыслить стратегически, на долгую перспективу, то, думаю, это как раз то, что нам нужно".

По его словам, клиентам компании будет дешевле и удобнее взять велосипед или самокат в одном из многочисленных уличных пунктов проката, чтобы проехать незначительное расстояние в час пик, а в каких-то случаях приложение Uber подскажет воспользоваться городским общественным транспортом, если именно такой вариант будет оптимальным. При этом маршруты водителей, сотрудничающих с Uber, в среднем станут длиннее, а значит они больше заработают на таких поездках. Кроме того Uber рассчитывает значительно расширить свою клиентскую базу, даже если это грозит компании временным снижением прибылей. Примечательно, что своим основным конкурентом компания считает автовладельцев.

Хосроушахи, ранее занимавший пост генерального директора компании Expedia, специализирующейся на бронировании авиабилетов и гостиниц, пришел в Uber в прошлом году. Вскоре после этого Uber за $200 млн приобрела компанию Jump, предоставляющую услуги байкшеринга — совместного проката велосипедов в городе. Красные электровелосипеды компании можно взять в прокат в восьми мегаполисах США, включая Нью-Йорк и Вашингтон, а вскоре сервис должны запустить в Берлине. Преодолев запланированный маршрут велосипед необходимо сдать на ближайшую стоянку, где им сможет воспользоваться другой человек.

После этого Uber также заключила сделки с компанией Lime, которая предлагает в аренду электрические самокаты, и лондоской Masabi разработчиком универсальных приложений для осуществления бесконтактных платежей на разных видах общественного транспорта.

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