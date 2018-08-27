Uber предложит своим клиентам пересесть на электросамокаты и велосипеды

По его словам, в ближайшем будущем это может привести к дальнейшим убыткам для Uber, которая в 2017 году потеряла $4,5 млрд, однако в перспективе компания, и не только она, от этого выиграет. Несмотря на рекордные для компании убытки прошлого года, в 2019 году Uber планирует выйти на IPO (первичное публичное размещение акций), передает ТАСС.

"Верх неэффективности — это когда в час пик кусок металла, весящий тонну, везет одного человека какие-то 10 кварталов, — сказал изданию Хосроушахи. — У нас есть возможность влиять на поведение [людей] таким образом, что наши пользователи только выиграют. Выиграют и города. В краткосрочной перспективе возможно мы не выиграем финансово, но, если мыслить стратегически, на долгую перспективу, то, думаю, это как раз то, что нам нужно".