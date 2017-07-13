Uber объединяется с ”Яндекс.Такси” на постсоветском пространстве

13 июля ”Яндекс.Такси” и Uber объявили, что объединяются для сотрудничества в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Азербайджане и Армении. Оба приложения и все водители теперь будут работать под контролем ”Яндекс.Такси” (”Яндекс” получит в объединенной компании более 59% акций), сообщает "Медуза".

Uber и ”Яндекс” — основные соперники на постсоветском пространстве. ”Яндекс” запустил свой сервис вызова такси в 2011 году, Uber пришел в Россию только через два года. Во многом благодаря двум этим компаниям с 2011 года рынок такси в России, по данным Росстата, почти удвоился по количеству перевезенных пассажиров. По оценке ”Ренессанс Капитала”, водители ”Яндекса” в 2017 году совершали полмиллиона поездок в России ежедневно, Uber был вторым с 170 тысячами поездок, третий Gett — 150 тысяч. В самом ”Яндексе” сообщили, что теперь вместе с Uber будут обеспечивать более 35 миллионов поездок в месяц.

Сервис такси пока приносит ”Яндексу” убыток. По прогнозу ”Ренессанс Капитала”, в плюс ”Яндекс.Такси” должен был выйти только к 2021 году, а пока только за последний квартал 2016 года сервис обошелся ”Яндексу” в 1,3 миллиарда рублей (при общей выручке ”Яндекс.Такси” за год в — 2,3 миллиарда). Как выяснил ”Коммерсант”, ”Яндекс” с апреля искал новых инвесторов, чтобы привлечь до 200 миллионов долларов. Теперь же ”Яндекс” инвестирует в совместную компанию 100 миллионов долларов, а еще 225 миллионов добавит Uber. Общая оценка составит 3,7 миллиарда долларов. Uber финансовые показатели по России не раскрывает.

Объединение ”Яндекса” и Uber получилось очень неожиданным. Во всяком случае, слухов о слиянии в деловой прессе не было; компании не объявляли публично о ведении переговоров. В результате сделки американская компания, по сути, отказалась от соперничества на всех основных постсоветских рынках за исключением Украины (там ”Яндекс” под санкциями, хотя и пытается обходить блокировки). Еще в мае Uber объявлял, что намерен использовать карты ”2ГИС”, хотя и не связывал это с тем, что ”Яндекс” сделал свои карты платными для сторонних сервисов такси. Акции ”Яндекса” на новостях об объединении уже установили исторический рекорд, торги даже пришлось ограничить.

Приложения будут работать сразу для всех пользователей и всех водителей. Таксистов подключат к общей системе, они будут получать заказы и из приложения ”Яндекс”, и от Uber. Причем это будет работать и за границей. ”Например, прилетев в Лондон или Бангкок, вы сможете из приложения „Яндекс.Такси” заказать Uber”, — пишет глава новой совместной компании Тигран Худавердян. Доставка еды UberEATS тоже войдет в состав новой компании.

Конкуренты и эксперты предсказывают повышение цен, но ”Яндекс” обещает обойтись без ”радикальных” изменений. Один из инвесторов Gett Inventure Partners уже предупредил, что объединение крупнейших игроков приведет к повышению цен у всех сервисов. ”Сейчас — самое дешевое такси за всю историю, дешевле уже не будет”, — пишет обозреватель IT на ”Эхе Москвы” Александр Плющев. В самом ”Яндексе” утверждают, что ”никаких радикальных изменений тарифов” не будет ни сейчас, ни потом. Стоимость поездки будет формироваться с учетом ситуации на дорогах и спроса. В Uber тоже заявляют, что менять тарифы не планируют.

Сделки такого рода должны получать одобрение антимонопольных служб. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев уже сказал ”Интерфаксу”, что ”у нас три основных агрегатора, если два из них собираются слиться, то это, конечно, отдельный рынок, и угроза ограничению конкуренции, несомненно, здесь присутствует”. При этом он заметил, что служба проведет необходимую проверку и уже потом примет решение.