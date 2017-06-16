Uber назвал любимые направления жителей Таллинна

Компания Uber, действующая в Эстонии уже более двух лет, сегодня провела в честь своего дня рождения семинар «Новый Таллинн», на котором также были оглашены новые данные о привычках жителей в области совместного использования транспортного средства, сообщает Uber.

По словам исполнитльного директора Uber Энна Метсара, Uber сегодня может радоваться тому, что жители Таллинна приняли идею каршеринга и пользуются услугой для повседневных поездок.

"Если прибавить к этому то, что парламент только что принял поправки к законодательству, которые учитывают все стороны, то у нас имеются замечательные возможности участвовать в превращении Таллинна в более комфортный и человечный город", — отметил он.

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас в своей приветственной речи сказал, что Таллинн превращается в новаторский город и этому способствует среди прочего то, что Эстония в первых рядах в таких вопросах, как узаконивание роботов-почтальонов, а также урегулирование деятельности Uber.

"Хорошая новость для Uber заключается в том, что Таллинн движется в сторону все более активного использования общественного транспорта", — сказал Аас.

Одна из целей Uber — расширить существующие сегодня возможности общественного транспорта и предложить людям удобный способ передвижения в крупные транспортные центры. Поэтому совершенно логично, что самым популярным местом назначения таллиннцев стал Таллиннский аэропорт имени Леннарта Мери, за которым следует Таллиннский автовокзал.

Третье по популярности место назначения — творческий городок Теллискиви. Теллискиви — это современный бизнес-центр, который многие стартапы и недоходные объединения считают своим домом. Поскольку новые технологии, такие как Uber, быстрее всего принимаются молодыми открытыми космополитами, то вполне естественно, что они все чаще выбирают Uber для того, чтобы добраться до Теллискиви.

Несмотря на то, что большинство поездок Uber совершается в Таллинне и близлежащих регионах, самая длинная поездка в истории деятельности Uber в Эстонии была совершена из Таллинна в Нарву и обратно (417 километров) и в Ригу (313 километров).

Среди тех, кто работает водителем Uber или подраbатывает с помощью Uber, есть представители разных национальностей и разных сфер деятельности. Помимо этого Uber создаeт возможности для заработка для людей, ограниченных в выборе профессии.

”Например, благодаря нашему приложению, у нас работают многие глухие водители, которые способны предоставить очень хорошую услугу”, — говорит Метсар. Uber обучает своих иноязычных водителей эстонскому языку на основании специально разработанной для этой цели программы Keeleklikk.

По словам Метсара, услуга совместного использования транспортного средства вносит изменения в стиль жизни и экономические возможности таллиннцев.

”Центр Таллинна изменится в ближайшее время до неузнаваемости, и, надеюсь, что в результате этого повысятся его социальная ориентированность и удобство. В достижении данной цели важную роль играют также провайдеры услуги совместного использования транспортного средства, благодаря которым люди смогут более разумно планировать свое передвижение”, — говорит он.