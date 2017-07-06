Uber на год приостанавливает свою деятельность в Финляндии

Uber приостанавливает свою деятельность в Финляндии на один год, сообщается в пресс-релизе компании. Uber планирует вернуться в Финляндию после обновления транспортного кодекса. Законопроект должен вступить в силу в июле 2018 года, пишет Yle.

"Несмотря на то, что мы с энтузиазмом ждём вступления в силу нового транспортного кодекса, мы решили, что лучше 15 августа закрыть UberPOP до вступления в силу нового кодекса, когда предпосылки для деятельности улучшатся. Мы хотим гарантировать, что пользующиеся нашим приложением водители и сотрудники Uber ну будут иметь лишние неприятности, особенно сейчас, когда перед нами светлое будущее", — говорит в пресс-релизе начальник Uber Finland Йоел Ярвинен.

Ярвинен намекает на то, что после вступления в силу нового транспортного кодекса, компания, возможно, расширит деятельность и на другие финские города. Сейчас Uber доступен только в Хельсинки, и водители Uber должны иметь разрешение на работу таксистом.