Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве: для пользователей услуга станет более доступной

Член правления Tallink Тыну Уусмаа считает проект перспективным. "Uber — это возможность связать высокие стандарты качества и надежность нашего брэнда и современную онлайн-платформу. Это новая возможность более разумно использовать наши автомобили. Водители могут подзаработать в то время, когда они в противном случае не работали бы. Водители смогут решать сами, когда и хотят ли они быть онлайн и принимать заказы через Uber, так что это в первую очередь означает создание дополнительных возможностей для наших водителей", — считает Уусмаа.

Метсар отметил, что сотрудничество, которое объединяет два разных вида услуги в одной платформе — это еще один признак того, что новый закон об общественном транспорте является успешным.

"Новый закон об общественном транспорте создал условия для райдшеринга, но он также создал возможности для традиционных такси пользоваться преимуществами онлайн-платформ. Это еще одна возможность для Эстонии быть примером для других стран Европы и предлагать конкретные решения для удовлетворения растущих потребностей в сфере транспорта", — отметил он.