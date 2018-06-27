Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве: для пользователей услуга станет более доступной

Uber и Takso24 объявили о сотрудничестве в Таллинне. В рамках этого пилотного проекта водители, которые оказывают услуги на автомобилях Takso24, также будут пользоваться платформой Uber. Для пользователей приложения Uber это означает, что для них будет доступно большее количество машин, то есть заказ будет осуществляться быстрее.
"Уже долгое время главной идеей для Uber является более эффективное использование уже имеющихся автомобилей. Мы считаем это сотрудничество отличным способом приблизиться к этой цели. Для пользователей доступность машин увеличится, это значит, что время ожидания автомобиля уменьшится. А водители Takso24 в свою очередь получат дополнительную возможность эффективно использовать то время, когда они не везут пассажира или еще не дождались заказа", — говорит исполнительный директор Uber в странах Балтии Энн Метсар.
Автомобили Takso24 будут подключены к услуге UberX, таким образом пользователям не придется ничего менять в самом приложении. Цены останутся теми же вне зависимости от того, какой автомобиль едет за пассажиром.
Член правления Tallink Тыну Уусмаа считает проект перспективным. "Uber — это возможность связать высокие стандарты качества и надежность нашего брэнда и современную онлайн-платформу. Это новая возможность более разумно использовать наши автомобили. Водители могут подзаработать в то время, когда они в противном случае не работали бы. Водители смогут решать сами, когда и хотят ли они быть онлайн и принимать заказы через Uber, так что это в первую очередь означает создание дополнительных возможностей для наших водителей", — считает Уусмаа.
Метсар отметил, что сотрудничество, которое объединяет два разных вида услуги в одной платформе — это еще один признак того, что новый закон об общественном транспорте является успешным.
"Новый закон об общественном транспорте создал условия для райдшеринга, но он также создал возможности для традиционных такси пользоваться преимуществами онлайн-платформ. Это еще одна возможность для Эстонии быть примером для других стран Европы и предлагать конкретные решения для удовлетворения растущих потребностей в сфере транспорта", — отметил он.