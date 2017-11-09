Uber и НАСА договорились о создании сети летающих такси

Компания Uber и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) достигли договоренности о создании сети летающих такси по всему миру.

Как сообщил директор отдела производства Uber Джефф Холден, договор предусматривает разработку программного обеспечения для регулирования маршрутов летающих такси.

"Мы приглашаем к сотрудничеству [авиационных] регуляторов и начинаем переговоры на очень ранней стадии, чтобы все участники смогли вникнуть в наши планы", — сказал Холден.

Uber планирует использовать как пилотируемые, так и беспилотные летательные аппараты в качестве такси, которые можно будет вызвать с помощью смартфона, по аналогии с сервисом заказа такси, который существует сейчас.

Летные испытания новой службы такси планируется начать в Лос-Анджелесе в 2020 году, а запуск проекта намечен на 2023 год.

Для нового сервиса Uber не планирует создавать собственные самолеты или вертолеты, а намерен использовать летательные аппараты ведущих мировых производителей, включая Aurora Flight Sciences, Embraer, Mooney, Bell Helicopter и Pipistrel Aircraft.

Также Uber ведет переговоры с девелоперской компанией Sandstone Properties, чтобы получить разрешение на обустройство парковок для авиатакси на крышах небоскребов в Лос-Анджелесе.

Представители НАСА пока не давали комментариев по поводу этой договоренности. Ранее ведомство уже принимало участие в подобных проектах.

Эксперты считают, что авторам проекта летающих такси придется столкнуться с целям рядом серьезных проблем.

"Технически это возможно, но это не значит, что это реализуемо с точки зрения открытия воздушного пространства. Есть вопросы, как такой транспорт будет отслеживаться, страховаться и регистрироваться", — отмечает профессор Университета Бирмингема Дэвид Данн.

Он привел в пример планы авиакомпании Pan Am, которая еще в 1960-е годы обещала доставлять пассажиров на луну.

"Uber позиционирует себя как бренд, устремленный в будущее. Это может быть в большей степени маркетинговым ходом, чем реальным продуктом", — отмечает Данн.

На сегодняшний день у Uber накопилось немало проблем с регуляторами в разных странах мира. В конце сентября компании отказали в продлении лицензии на выполнение частных перевозок в Лондоне.

Среди недостатков сервиса британские регуляторы выделили, в частности, отношение Uber к сообщениям о серьезных преступлениях, получению медицинских справок и обязательной процедуре проверки водителей.