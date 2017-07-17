УАЗ объявил об отзыве свыше 70 тысяч машин

"Ульяновский автомобильный завод" (входит в группу "Соллерс") проведет в РФ 149,579 тысячи проверок автомобилей УАЗ "Патриот", "Пикап", "Карго" из-за некорректной укладки жгутов проводов датчика кислорода, трубок сцепления и тормозных шлангов, следует из сообщения Росстандарта.

В сообщении ведомства уточняется, что проверке подвергнутся 70,761 тыс. автомобилей УАЗ "Патриот", "Пикап" и "Карго", реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г. с VIN-кодами согласно списку на сайте Росстандарта. Причиной проверки данных автомобилей являются некорректно уложенные жгуты проводов датчика кислорода. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки жгутов датчика кислорода.

70,255 тыс. автомобилей тех же моделей, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г. с VIN-кодами согласно второму списку на сайте Росстандарта, подлежат проверке в связи с некорректной укладкой трубок сцепления. В рамках отзывной программы на всех транспортных средствах будет выполнена проверка правильности прокладки трубок сцепления.

Помимо этого, по причине вероятной некорректной установки тормозных шлангов будут проверены 8,563 тыс. автомобилей указанных моделей, реализованных с марта 2014 г. по июль 2017 г. с VIN-кодами согласно еще одному списку на сайте ведомства. На всех автомобилях, подпадающих под отзыв, будет выполнена проверка правильности укладки тормозных шлангов.

При этом сам Росстандарт сообщил об отзываемых 149,579 тыс. автомобилей, но конечное количество может отличаться от заявленной цифры, так как одни и те же автомобили подпадают под отзыв сразу по нескольким неисправностям.

Как пояснил "Интерфаксу" представитель "УАЗа", речь идет о ранее объявленной отзывной кампании. Как сообщалось 7 июля, производитель отзывает автомобили указанной модели из-за возможных проблем с тормозной системой и электрикой. Тогда в компании называли цифру "порядка 70 тыс. автомобилей" УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап" и УАЗ "Карго", произведенных в период с января 2014 г. по май 2017 г.

"Причиной проведения отзывной кампании является необходимость проверки корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер", — уточнял УАЗ.

Владельцы автомобилей УАЗ "Патриот", УАЗ "Пикап", УАЗ "Карго", приобретенных в период с марта 2014 года по июль 2017 года, получат официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ для проверки. "В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно", — говорилось в сообщении.

"УАЗ" является крупнейшим в России производителем внедорожников и одним из ключевых предприятий группы Sollers. В 2016 году "УАЗ" реализовал на российском рынке 48 тыс. 848 автомобилей, что на 0,5% больше, чем годом ранее.