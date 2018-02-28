У всех зарплаты растут, а у вас нет? Как получить от начальства желаемое

Вокруг все говорят о росте зарплат, но на деле поднять эту тему с начальником не так просто. Издание Well+Good приводит некоторые советы, которые помогут при ведении переговоров.

Договоритесь с начальником о встрече

Не набрасывайтесь на него на кухне в офисе, а просто скажите, что хотели бы поговорить в тет-а-тет, и договоритесь о времени.

Вовлеките его в разговор

Спросите его, доволен ли он вашими достижениями, и дайте диалогу завязаться. Не будтье слишком агрессивны, используйте выражения: ”Мне интересно, что вы об этом думаете?” или ”Как вы считаете, что мы могли бы сделать?”.

Проявляйте эмпатию

Дайте знать, что вы понимаете, что это для него означает. Помогут фразы типа: ”Я понимаю, что в этом году у нас очень ограниченный бюджет, но как мы могли бы найти удовлетворяющее обе стороны решение?”.

Будьте позитивными

Не ставьте ультиматумов. Используйте слово ”мы”, следите за языком своего тела, проявляйте благодарность и подчеркивайте общие цели.

Что делать в случае отказа?

Говорите о ситуации на рынке и о том, что вы действительно лучшие в своей области. Если он все равно не согласен, то спросите, когда вы можете поговорить еще раз. Подумайте над тем, чего он от вас еще ожидает.

Вместо увеличения зарплаты можно попросить что-то другое: например, больше выходных или более гибкий график. Определитель с этими пунктами до начала беседы.

От всего, что вы просите, в итоге должно выиграть предприятие в целом. Можно ”потренироваться” на ком-то из знакомых.