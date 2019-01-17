"У вас мои деньги, и я хочу убедиться, что мне это выгодно". Что у нас со II пенсионной ступенью?

Совершенно естественно, что в последнем случае важным показателем является доходность — только в том ключе, что накопленные деньги со временем не должны утратить своей ценности, и что еще более важно при доходности — это период накоплений. Можно привести и другие факторы, влияющие на вторую ступень, но ни один из них не влияет на конечный результат так сильно, как соотношение периода накопления к периоду выплаты. Чем дольше период накопления, тем лучше и пенсия. Это утверждение повторяется всеми до бесконечности, но оно на 100% соответствует истине. С другой стороны, это требует очень долгих усилий, что, как правило, людям не нравится.

В связи с тем, что II ступень станет добровольной, мы можем быть уверены, что получим результат, аналогичный III ступени, то есть результат, влияние которого на пенсии в общем плане незначительно. Почему мы должны быть настолько пессимистичными? Об этом свидетельствуют цифры и повседневный опыт. Нам нет смысла надеяться и мечтать, что завтра же мы сможем изменить сложившиеся шаблоны поведения людей. Я даже не знаю, что легче было бы сделать — заставить молодежь думать и действовать в направлении собственного пенсионного обеспечения, или же сменить тенденцию прироста численности населения на положительную. Нам просто следует признать, что не в нашей власти ни то, ни другое — независимо от лозунга. Как метко отметил Хардо Паюла, с молодежью что-то не так, если она думает о пенсии.

Можно до бесконечности спорить о деталях доходности, инфляции и роста заработной платы и экономики, но если бы нам надо было сегодня вкладывать деньги, то чего мы можем ожидать с большими основаниями — того, что демографическая тенденция продолжится, или того, что так или иначе изменятся показатели, влияющие на вышеупомянутый результат второй ступени? Менее горькой является ”пилюля” в виде продолжения демографической тенденции.

Результатом этого в отдаленной перспективе мы окажемся в ситуации, когда, выплачивая в первую ступень 16% от заработной платы, мы начнем получать пенсию в размере около 21% от средней зарплаты (поскольку на одного пенсионера будет приходиться 1,3 налогоплательщика). Вкладывая же в течение 40–45 лет 6% от зарплаты во II ступень, мы сможем рассчитывать на пенсию в размере около 12% от зарплаты, причем в случае положительной реальной доходности — даже на еще большую. На основании этого можно утверждать, что, даже при реализации некоторых негативных рисков, за те же самые деньги мы получим из II ступени более высокую пенсию.