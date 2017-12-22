У трети жителей Эстонии на подарки денег не хватает, и люди ради них берут даже быстрые кредиты

Хотя для трети эстоноземельцев покупка подарков к Рождеству слишком обременительна, они считают этот вопрос очень важным и некоторые готовы даже брать кредиты ради подарков, рассказывает Eesti Päevaleht.

Не секрет, что максимальная нагрузка на кошельки людей происходит именно в декабре, когда совершается покупка подарков, приобретаются продукты к рождественскому столу, тратится больше средств на топливо для поездок к родственникам и друзьям. Соответственно, в декабре людям следует планировать расходы немного иначе, чем в другие месяцы.

Swedbank исследовал финансовое поведение людей во время рождественских праздников в 2015 и 2016 годах. Из результатов выяснилось, что зимние праздники для эстоноземельцев это, в некотором смысле, двусмысленное время: люди считают празднование чрезвычайно важным, и в большинстве семей значение подарков очень высоко, но финансовая сторона вопроса доставляет многим проблемы.

”Около трети жителей Эстонии в то же время сталкивается с тем, что рождественское время оказывает сильное давление на семейный бюджет, и им приходится решать вопрос, как свести в конце декабря концы с концами”, — говорит о результатах исследования Кати Воометс, руководитель информационного центра Swedbank.

Часть людей готовы ради рождественских подарков брать займы. По словам Воометс, таковых сравнительно немного: по результатам исследования в прошлом году 2 процента эстоноземельцев планировали использовать кредитную карточку, потребительский или малый кредит на покупку подарка. У близких одалживал деньги ради этих целей 1 процент населения.

Малые кредиты вызывающе спешат ”на помощь”

В предрождественское время активизируются фирмы, предлагающие кредиты. Как и магазины, такие предприятия проводят специальные рождественские кампании. ”Возьми денег к Рождеству, а выплаты начнутся в марте 2018 года!” Такая реклама размещена, например, на домашней странице Credit24.

Департамент защиты потребителей годами напоминает предлагающим кредиты фирмам, что заманивание потребителей в рождественское время неэтично.

Подарки в рассрочку

Многие эстоноземельцы покупают подарки в рассрочку. По словам руководителя по связям с общественностью Telia Райго Неудорфа, в рождественский период продажи товаров вырастают вполовину, а покупки в рассрочку из общего объема составляют 67 процентов.

Руководитель LHV Finance Неле Роосталу говорит, что рост покупок в рассрочку в декабре обеспечивается, прежде всего, приобретением домашней электроники. ”Самые популярные товары, которые покупают в рассрочку, это телевизоры, телефоны iPhone, кофеварки эспрессо, ноутбуки и игровые консоли”, — сообщает она.