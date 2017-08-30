У Tele2 новый директор по технологиям и член правления

Оператор Tele2 намерен приступать к более широкому предложению новых услуг и в этой связи принял на работу нового директора по технологиям и специальным решениям Арди Аолайда. Новый директор, который уже более 20 лет трудится в сфере телекоммуникаций, будет также введен в состав правления предприятия, сказано в пресс-релизе.

По словам руководителя Tele2 Арго Виркебау, на предприятии объединяются отделы специальных решений и технологий, которые теперь будут находиться под единым руководством.

”Мы намерены расширить спектр предлагаемых услуг, включая новые решения для бизнес-клиентов, и более агрессивно продвигаться на рынке комплексных коммуникационных решений, в чем нам согласился помочь такой опытный специалист, как Арди Аолайд”, — сообщил Виркебау.

”В условиях обостряющейся конкуренции мы планируем более активно участвовать в различных конкурсах на поставку услуг и предлагать свои ”подогнанные” под конкретного заказчика и доступные по цене решения более широкому кругу клиентов. Наша задача — вывести услугу разговорной связи для наших бизнес-клиентов на иной качественный уровень, который в том числе означает также возможность обеспечения пользователям мобильными телефонами и компьютерами функционала телефонной станции. Сегодня стирается грань между мобильной и стационарной связью — работники предприятия получают возможность максимально мобильно пользоваться всеми услугами телефонной связи. У нас большие планы — с прицелом на расширении мы рассматриваем не только местный рынок, но и другие страны Балтии”, — отметил исполнительный руководитель Tele2.

Арди Аолайд трудится в сфере телекоммуникаций с 1994 года, в последнее время занимал должность члена правления в Elisa. Кроме того, он является членом совета Фонда развития широкополосного интернета в Эстонии.