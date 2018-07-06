У Taxify проблемы? Оборот вырос в шесть раз, но убыток составил 11 млн евро

Согласно консолидированному годовому отчету, оборот предприятия в 2017 году составил 18 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2016 годом в шесть раз, сообщает Taxify.

”Оборот Taxify образуется от использования транспортных услуг при помощи платформы каршеринга. В прошлом году оборот вырос шесть раз, общая стоимость поездок, осуществленных при помощи платформы Taxify (*GMV — gross merchandise value), — в десять раз. Общая стоимость поездок в 2018 году будет оцениваться примерно в миллиард евро. Это стало возможным благодаря как географическому расширению, так и благодаря техническому развитию. Поэтому мы ждем увеличения объемов в несколько раз и в этом году, у нас работают сотни сотрудников по всему миру”, — сказал исполнительный директор и один из основателей Taxify Маркус Виллиг.

Убыток предприятия составил 11 миллионов евро. По словам Виллига, убыток был ожидаем, поскольку предприятие нацелено на расширение. ”Если мы посмотрим результаты по разным странам, то на ”зрелых” рынках мы прибыльны. В целом, мы четко ориентированы на рост, и для этого мы привлекли дополнительный капитал инвесторов”, — добавил Виллиг.