06.07.2018, 15:50

У Taxify проблемы? Оборот вырос в шесть раз, но убыток составил 11 млн евро

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rus.delfi.ee
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Markus Villig
Markus VilligFoto: Priit Simson

Согласно консолидированному годовому отчету, оборот предприятия в 2017 году составил 18 миллионов евро, увеличившись по сравнению с 2016 годом в шесть раз, сообщает Taxify.

”Оборот Taxify образуется от использования транспортных услуг при помощи платформы каршеринга. В прошлом году оборот вырос шесть раз, общая стоимость поездок, осуществленных при помощи платформы Taxify (*GMV — gross merchandise value), — в десять раз. Общая стоимость поездок в 2018 году будет оцениваться примерно в миллиард евро. Это стало возможным благодаря как географическому расширению, так и благодаря техническому развитию. Поэтому мы ждем увеличения объемов в несколько раз и в этом году, у нас работают сотни сотрудников по всему миру”, — сказал исполнительный директор и один из основателей Taxify Маркус Виллиг.

Убыток предприятия составил 11 миллионов евро. По словам Виллига, убыток был ожидаем, поскольку предприятие нацелено на расширение. ”Если мы посмотрим результаты по разным странам, то на ”зрелых” рынках мы прибыльны. В целом, мы четко ориентированы на рост, и для этого мы привлекли дополнительный капитал инвесторов”, — добавил Виллиг.

В 2017 году в качестве стратегического партнера в круге инвесторов Taxify прибавилась китайская транспортная платформа Didi Chuxing. В этом году Taxify привлек 175 миллионов долларов в круге инвестиций, который проводил немецкий автопроизводитель Daimler. В 2018 году Taxify взвешивает возможность дополнительного привлечения капитала при подходящих условиях, чтобы, по-прежнему, финансировать расширение.

ТОП

Самыми крупными рынками предприятия в 2017 году были страны Балтии, Франция и Южная Африка. В 2018 году Taxify расширился на новых рынках и укрепил свои позиции в Австралии, Португалии и Мексике.

В конце прошлого года в Taxify работали 350 человек по трудовому договору, в глобальную команду предприятия входит 500 человек. У компании 10 миллионов клиентов во всем мире, платформу использует 500 000 водителей.

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