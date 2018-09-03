У страховой компании Seesam в странах Балтии сменился владелец

Сделка по приобретению была подписана 18 декабря 2017 года и была завершена 31 августа 2018 года. Концерн VIG будет явным лидером рынка в странах Балтии с общей долей рынка около 23,7 процента, если основываться на показателях первого квартала 2018 года, после приобретения компании Seesam в Эстонии и ее филиалов в Латвии и Литве.

Это не первое приобретение концерна VIG в данном регионе — концерн приобрел латвийскую компанию по страхованию ущерба BTA Baltic Insurance Company (BTA) в 2016 году. Концерн VIG также контролирует страховую компанию Compensa Vienna Insurance Group (Compensa). После завершения сделки, концерн VIG будет представлен тремя страховыми компаниями: BTA, Compensa и Seesam. В первом полугодии 2018 года все компании концерна VIG (включая Seesam) получили страховых премий на сумму около 229 млн. евро.

”Концерн VIG следуют стратегиям мультибрендового и локального предпринимательства. Поэтому компанию Seesam в дальнейшем будет возглавлять Андри Пюви. В конечном итоге, успех Концерна основывается на сильных сторонах каждого отдельного бренда и на местном ноу-хау в области обеспечения клиентов продуктами и услугами, адаптированными с учетом их потребностей”, — объясняет Франц Фукс, член правления концерна Vienna Insurance Group, отвечающий за страны Балтии.