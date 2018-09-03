03.09.2018, 16:30

У страховой компании Seesam в странах Балтии сменился владелец


rus.delfi.ee
EST
Seesam hoone, Vambola 6
Seesam hoone, Vambola 6Foto: Mikk Raude

Местные ведомства в Эстонии, Латвии и Литве дали окончательное разрешение австрийскому концерну Vienna Insurance Group (VIG) приобрести 100% акций компании по страхованию ущерба Seesam Insurance AS (Seesam) у ее текущего владельца, финского концерна OP Financial Group. Покупка будет также включать филиалы компании Seesam в Латвии и Литве, сообщается в пресс-релизе.

Сделка по приобретению была подписана 18 декабря 2017 года и была завершена 31 августа 2018 года. Концерн VIG будет явным лидером рынка в странах Балтии с общей долей рынка около 23,7 процента, если основываться на показателях первого квартала 2018 года, после приобретения компании Seesam в Эстонии и ее филиалов в Латвии и Литве.

Это не первое приобретение концерна VIG в данном регионе — концерн приобрел латвийскую компанию по страхованию ущерба BTA Baltic Insurance Company (BTA) в 2016 году. Концерн VIG также контролирует страховую компанию Compensa Vienna Insurance Group (Compensa). После завершения сделки, концерн VIG будет представлен тремя страховыми компаниями: BTA, Compensa и Seesam. В первом полугодии 2018 года все компании концерна VIG (включая Seesam) получили страховых премий на сумму около 229 млн. евро.

”Концерн VIG следуют стратегиям мультибрендового и локального предпринимательства. Поэтому компанию Seesam в дальнейшем будет возглавлять Андри Пюви. В конечном итоге, успех Концерна основывается на сильных сторонах каждого отдельного бренда и на местном ноу-хау в области обеспечения клиентов продуктами и услугами, адаптированными с учетом их потребностей”, — объясняет Франц Фукс, член правления концерна Vienna Insurance Group, отвечающий за страны Балтии.

Основанная в 1991 году компания Seesam стала частью концерна OP Financial Group в 2006 году. В странах Балтии компания Seesam имеет 23 филиала и более 180 000 клиентов, из которых частные лица составляют 85 процентов. Приобретение не окажет никакого влияния на договоры страхования клиентов компании Seesam, а также на страховые сроки и условия. В предстоящие месяцы в логотип компании Seesam будут внесены изменения в отношении его дизайна. Компания опубликует все подробности позже.

”Seesam является твердо стоящим на ногах страховщиком, работающим с прибылью, и мы только выиграем от ее обширной сети брокеров и персонала на местах. Концерн VIG также получит преимущество в виде выдающегося опыта прямых продаж компании Seesam и в виде оказания клиентам онлайн-услуг”, — говорит Фукс.

Страховые премии, полученные компаней Seesam составили около 65 млн. евро в 2017 году, что на 9,3 процента больше, чем в прошлом году. Ее доля рынка составила в 2017 году около 5,3% рынка страхования ущерба в странах Балтии. Компания Seesam имеет 342 сотрудников в странах Балтии, из которых 154 трудятся в Эстонии, 86 — в Латвии, и 102 — в Литве.

Концерн Vienna Insurance Group (VIG) является ведущим специалистом в области страхования в Австрии, а также в странах Центральной и Восточной Европы, где он ведет деятельность на рынке почти 200 лет. Около 50 компаний в 25 странах образуют Концерн с давним традициями, сильными брендами и тесными взаимоотношениями с клиентами. В концерне VIG работают более 25 000 сотрудников. Концерн Vienna Insurance Group, котируемый на бирже, является компанией с высоким кредитным рейтингом (A+ со стабильным прогнозом) ATX, ведущего индекса Венской фондовой биржи; его акции также котируются на Пражской фондовой бирже.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
Подробнее


ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

03.09.2018
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
Подробнее


"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее

Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

03.09.2018
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

03.09.2018
Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.
Подробнее

ФОТО | Смотрите, как живут наши соотечественники в курортной Марбелье

03.09.2018
На местном портале недвижимости появилось интересное объявление — на продажу поступила шикарная, качественно реновированная вилла в Испании, в городе Пуэ́рто-дель-Роса́рио. Примечательно, что дом расположен на расстоянии пешей прогулки от эстонской школы.
Подробнее

Легендарный Яри Курри: в Финляндии нельзя прийти к мэру и попросить денег, а в России клубам помогает государство

03.09.2018
Один из лучших хоккеистов 20-го века Яри Курри занимает пост генерального менеджера финского "Йокерита", который приедет в октябре играть в "Тондираба" против "Спартака" и "Сиверстали".
Подробнее