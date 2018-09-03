У страховой компании Seesam в странах Балтии сменился владелец

Основанная в 1991 году компания Seesam стала частью концерна OP Financial Group в 2006 году. В странах Балтии компания Seesam имеет 23 филиала и более 180 000 клиентов, из которых частные лица составляют 85 процентов. Приобретение не окажет никакого влияния на договоры страхования клиентов компании Seesam, а также на страховые сроки и условия. В предстоящие месяцы в логотип компании Seesam будут внесены изменения в отношении его дизайна. Компания опубликует все подробности позже.
”Seesam является твердо стоящим на ногах страховщиком, работающим с прибылью, и мы только выиграем от ее обширной сети брокеров и персонала на местах. Концерн VIG также получит преимущество в виде выдающегося опыта прямых продаж компании Seesam и в виде оказания клиентам онлайн-услуг”, — говорит Фукс.
Страховые премии, полученные компаней Seesam составили около 65 млн. евро в 2017 году, что на 9,3 процента больше, чем в прошлом году. Ее доля рынка составила в 2017 году около 5,3% рынка страхования ущерба в странах Балтии. Компания Seesam имеет 342 сотрудников в странах Балтии, из которых 154 трудятся в Эстонии, 86 — в Латвии, и 102 — в Литве.
Концерн Vienna Insurance Group (VIG) является ведущим специалистом в области страхования в Австрии, а также в странах Центральной и Восточной Европы, где он ведет деятельность на рынке почти 200 лет. Около 50 компаний в 25 странах образуют Концерн с давним традициями, сильными брендами и тесными взаимоотношениями с клиентами. В концерне VIG работают более 25 000 сотрудников. Концерн Vienna Insurance Group, котируемый на бирже, является компанией с высоким кредитным рейтингом (A+ со стабильным прогнозом) ATX, ведущего индекса Венской фондовой биржи; его акции также котируются на Пражской фондовой бирже.