У спортклуба, с которым связан Кылварт, имеется задолженность по налогам

Налогово-таможенный департамент потребовал от Михаила Кылварта и его отца Юло Кылварта уплаты налогов на сумму почти 25 000 евро за спортклуб тхэквондо, к которому они имеют отношение. Суд же решил, что с них в качестве особой скидки и подоходного налога надо потребовать чуть более 10 000 евро. Также, по данным Коммерческого регистра, у клуба — задолженность по налогам в 5 722 евро, пишет Ärileht.

На этой неделе вступило в силу решение суда, в соответствии с которым Katleri Taekwondoklubi (KTK) обязан выплатить Налогово-таможенному департаменту дополнительно 2 449 евро подоходного налога, а также соцналога на 3 849 евро за особые условия использования Land Rover Михаилом Кылвартом. Кроме того, спортклубу, в правление которого на протяжении 11 лет входил Кылварт, надо заплатить подоходного налога на сумму 4 364,57 евро за деятельность, не связанную с указанной в уставе.

Как объяснил департамент, особые условия заключились в том, что клуб позволял Михаилу Кылварту использовать арендованный клубом внедорожник в личных целях в 2011-2013 годах, включая все связанные с этим расходы.