01.05.2018, 12:05

У SmartLynx опять проблемы: вылет в Турцию задержали на семь часов

 (34)
rus.delfi.ee
EST 16
Järjekord lennujaamas
Pilt on illustreerivFoto: Eero Vabamägi

Рейс SmartLynx снова задержали: в этот раз эстонцам не попасть в Турцию.

Сегодня в 8 часов утра из Таллиннского аэропорта должен был вылететь самолет SmartLynx в Анталию, однако рейс задержали на семь часов, то есть по предварительной информации, самолет вылетит в 15 часов. Читатель Delfi, который также ждет вылета самолета, констатировал, что людям сообщили только, что речь идет о технической неисправности. "Больше ничего нам не сказали", — отметил он.

Возмущены и другие ожидающие вылета в Анталию пассажиры. "Я решительно возмущен, потому что из-за этого рейса приехал в Таллинн еще вчера и ночевал в отеле, чтобы прибыть в 6 утра в аэропорт. И теперь предполагаемое время вылета 15 часов. Утром дали на каждого пассажира только купон на 10 евро", — негодует пассажир, который также связался с Delfi.

По словам пресс-секретаря SmartLynx Ильвы Приеднице, речь идет о технической неисправности. "Сейчас мы ждем запчастей, которые заменят. Это абсолютно обычно", — сказала Приеднице Delfi и отметила, что поэтому и пришлось задержать рейс. "Там ничего серьезного, но мы не можем так взлететь", — добавила она.

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