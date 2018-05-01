У SmartLynx опять проблемы: вылет в Турцию задержали на 16 часов

Рейс SmartLynx снова задержали: в этот раз эстонцам не попасть в Турцию.

Сегодня в 8 часов утра из Таллиннского аэропорта должен был вылететь самолет SmartLynx в Анталию, однако рейс задержали на семь часов, то есть по предварительной информации, самолет должен был вылететь в 15 часов. Читатель Delfi, который также ждет вылета самолета, констатировал, что людям сообщили только, что речь идет о технической неисправности. "Больше ничего нам не сказали", — отметил он.

Теперь же рейс отложен уже до полуночи:

(Скриншот с сайта Таллиннского аэропорта)

Возмущены и другие ожидающие вылета в Анталию пассажиры. "Я решительно возмущен, потому что из-за этого рейса приехал в Таллинн еще вчера и ночевал в отеле, чтобы прибыть в 6 утра в аэропорт. И теперь предполагаемое время вылета 15 часов. Утром дали на каждого пассажира только купон на 10 евро", — негодует пассажир, который также связался с Delfi.

По словам пресс-секретаря SmartLynx Ильвы Приеднице, речь идет о технической неисправности. "Сейчас мы ждем запчастей, которые заменят. Это абсолютно обычно", — сказала Приеднице Delfi и отметила, что поэтому и пришлось задержать рейс. "Там ничего серьезного, но мы не можем так взлететь", — добавила она.