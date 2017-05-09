У школьников еще неделя на участие в ”Таланте будущего”

На участие во всеэстонском конкурсе стипендий для талантливой молодежи «Талант будущего» осталась еще всего одна неделя. Заявки на титул и стипендию до 1500 евро ожидаются от учеников 5-12 классов в четырех категориях не позднее 15 мая.

Заявки на конкурс стипендий, инициированный семь лет назад торговой сетью Maxima Eesti, ожидаются от учеников 5-12 классов, которые талантливы в спорте, науке, культуре или предприимчивы. Победителей конкурса определит жюри из знатоков своего дела, в состав которого вошли физик и ведущий передачи ”Ракета69” Айгар Вайгу, олимпийский чемпион и тренер по баскетболу Тийт Сокк, главный редактор ETV+ и специалист в области молодежного предпринимательства Дарья Саар, а также певица и ведущая Герли Падар.

По словам Айгара Вайгу, который будет оценивать научные таланты, важно, о чем мечтает кандидат, и чего он старается достичь. ”Ведь молодежь и отличается энтузиазмом, с которым успешным становится любое начинание. Ребятам, которые еще раздумывают об участии в конкурсе, я рекомендую найти этот один день, чтобы собрать необходимую для заявки информацию и подать ее!” — поддержал молодежь Вайгу, поскольку верит, что, приняв участие, можно лишь выиграть.

По поступившим на сегодняшний день заявкам видно, что самая большая конкуренция будет в категориях спорта и культуры, однако заметен рост и в количестве заявок в сферах науки и предприимчивости. ”На страничке www.tulevikutalent.ee можно найти десять простых шагов для участия, а также видеоролики с советами от победителей прошлого года”, — посоветовала директор по связям с общественностью Maxima Eesti Катя Любобратец.