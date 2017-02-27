У Сenter Kinnisvara новый советник: таллиннский рынок интересует не только эстонцев и финнов

Советник с большим международным опытом Алексей Котов, консультировавший последние три года инвестиции недвижимости в России, присоединился к команде Таллиннского бюро недвижимости Сenter Kinnisvara.

По словам руководителя Сenter Kinnisvara Кристиана Айрера, рынок требует от бюро недвижимости выхода на международную арену. ”Таллиннский рынок недвижимости интересует не только эстонцев и финнов, — подчеркнул Айрер. — Москва и Санкт-Петербург также проявляют к нему интерес. С помощью опыта, контактов и клиентуры Алексея мы сможем довести предлложения наших клиентов до покупателей в этих метрополиях”.

”Таллиннский рынок недвижимости относительно небольшой, но очень динамичный, услуги по предоставлению кредитов быстрые и гибкие,” — заявил Котов. ”С малым размером и открытостью связаны и местные возможности и риски, так как рынок очень живо реагирует на внешние воздействия и колебания могут быть очень большими. Так, например, лишь в январе достояние среднего владельца квартиры в Таллинне выросло на 2500 евро, как указывается в последнем ежемесячном обзоре Сenter Kinnisvara, в то время как в октябре он потерял более 4000 евро.”

Котов также подтвердил, что в крупных городах Эстонии почти каждый покупатель квартиры является в то же время инвестором, который предполагает от сделки рост или по крайней мере сохранение ценности своего достояния. ”Исходя из этого нуждается как финансовый инвестор так и обычный покупатель квартиры в квалифицированной консультации вместо обычного посредника, который видит свою задачу лишь в предоставлении документов заказчика в нотариальную контору,” — подчеркнул Котов. ”У нас в Сenter Kinnisvara есть несколько новых и новаторских идей, с помощью которых мы собираемся придать эстонскому рынку недвижимости новое лицо”.