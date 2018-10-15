15.10.2018, 21:25

У родителей будет больше возможностей брать отпуск в 2022 году

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rus.delfi.ee
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Tõenäoliselt on igal lapsevanemal varuks hulk “trikke” lootuses, et tänavu sügisel ei pea haige lapsega nii palju päevi kodus olema.
Tõenäoliselt on igal lapsevanemal varuks hulk “trikke” lootuses, et tänavu sügisel ei pea haige lapsega nii palju päevi kodus olema.Anni Õnneleid

В Рийгикогу прошли второе чтение поправки в Закон о компенсациях семьям, дающие родителям больше возможностей проводить время со своими детьми. Новая систем начнет работать с апреля 2022 года.

Отпуск по беременности и родам будет включен в систему родительских отпусков. Появится возможность получить родительскую компенсацию по дням до достижения ребенком трех лет. Также родители смогут в течение двух месяцев вместе находиться в родительском отпуске, передает rus.err.ee.

Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка, если тому не исполнилось 14 лет. Будут расширены права на получение отпуска и пособия по усыновлению.

Согласно законопроекту, оба родителя могут взять отпуск по уходу за ребенком длительностью до десяти рабочих дней на каждого ребенка.

В ходе второго чтения комиссия внесла в законопроект изменения, согласно которым родители могут использовать отпуск по уходу за ребенком, положенный умершему родителю или отцу, не занесенному в регистр народонаселения.

За отпуск по уходу за ребенком родитель получает компенсацию в размере 50% одного календарного дня родительской компенсации. Данная компенсация рассчитывается на основании 12 календарных месяцев, предшествовавших последним трем месяцам.

Отпуск по уходу за ребенком для детей, рожденных до первого апреля 2019 года, рассчитывается по действующей системе. Для детей, рожденных после первого апреля 2019 года, до конца марта 2022 года будет действовать нынешняя система, с первого апреля 2022 года — новая система. Отпуск по уходу за ребенком для детей, рожденных после первого апреля 2022 года, рассчитывается по новой системе.

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