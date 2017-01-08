Сегодня оператор линии Сааремаа-Хийумаа AS Kihnu Veeteed сообщил на своей домашней странице, что на линии Сыру-Трийги снова наблюдается техническая неполадка.

Паром Subsea Seven вышел в 8:15 из порта Сыру по направлению к Сааремаа. Рейс должен был продлиться чуть больше часа, но на полпути мотор парома заглох. На решение проблемы ушло время, и рейс затянулся на три часа — пассажиры прибыли в порт Трийги только к 12:00.

В итоге Kihnu Veeteed отменили рейс из Трийги в 9:30 и предупредили, что изменения в графике могут коснуться и вечерних рейсов.

Тот же самый паром пару дней назад встал после выхда из порта Сыру. Тогда ему на помощь поспешило рыбацкое судно Amazon, которое отбуксировало Subsea Seven братно в порт Сыру.