У Nordica сломался самолет: вылетающим в Риеку пассажирам придется ждать около 5 часов

Nordica вынуждена откладывать сегодняшние рейсы, поскольку один их самолет из-за поломки находится в Вильнюсе.

"Один самолет из-за поломки находится в Вильнюсе, что спутало график полетов. Самое долгое ожидание на рейсе в Риеку, — сказал пресс-секретарь Nordica Тоомас Уйбо. — В этот раз дело не в проблеме заболевания работников".

Если по расписанию полетов рейс в Риеку должен был вылететь сегодня в 5:55, то теперь информация в Таллиннском аэропорту показывает время вылета 11:15.

В выходные авиакомпания и ее пассажиры страдали из-за заболевших работников.