У Nordecon появится новое дочернее предприятие Tariston AS

Jaano Vink Foto: Tiit Blaat

1 января 2017 года работу начнет предприятие Tariston AS, которое объединяет в себе прежние дочерние фирмы Järva Teed AS, Hiiu Teed AS и отдел техники и обслуживания дорог Nordecon AS. Tariston на 100% принадлежит Nordecon и продолжит работу во всех прежних сферах: обслуживание и строительство дорог, мелиорация, покрытие дорог, горное дело, производство средств для организации дорожного движения и аренда тяжелой техники.