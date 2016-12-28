1 января 2017 года работу начнет предприятие Tariston AS, которое объединяет в себе прежние дочерние фирмы Järva Teed AS, Hiiu Teed AS и отдел техники и обслуживания дорог Nordecon AS. Tariston на 100% принадлежит Nordecon и продолжит работу во всех прежних сферах: обслуживание и строительство дорог, мелиорация, покрытие дорог, горное дело, производство средств для организации дорожного движения и аренда тяжелой техники.

”После объединения отдела техники и обслуживания дорог Nordecon, Järva Teed и Hiiu Teed в Эстонии появится новое инфраструктурное предприятие впечатляющего размера под названием Tariston”, — сказал председатель правления Nordecon Яано Винк. ”Nordecon с 1990-го года строит дороги, улицы, парковки, площадки, аэродромы и тд. В то же время у Nordecon есть дочерние предприятия Järva Teed и Hiiu Teed, которые сначала были региональными фирмами по обслуживанию дорог, но с годами существенно расширили свою деятельность, поэтому их уже давно пора перестать рассматривать как региональные”.

”Изменение в структуре повысит эффективность: аналогичные и похожие сферы деятельности будут находиться под единым управлением, благодаря чему перестанут совершать дублирующие действия, разделение работы внутри концерна станет более понятным, а система контроля качества улучшится”, — сказал Яано Винк. ”В ближайшие годы Департамент шоссейных дорог проведет множество уездных тендеров на обслуживание государственных трассс, и приоритетом для Nordecon является успешное участие в них. В Tariston соберутся лучшие руководители и специалисты, обладающие необходимыми навыками в сфере обслуживания дорог, что существенно увеличит нашу конкурентоспособность и позволит предлагать более качественные услуги”.

”Объединенное предприятие продолжит работу во всех сферах деятельности”, — сказал председатель правления Tariston Каспар Калдъярв. ”Самыми важными являются обслуживание и строительство дорог, мелиорация, покрытие дорог, горное дело, производство средств для организации дорожного движения и аренда тяжелой техники. Все прежние права и обязанности сохранятся, договора, которые были у наших партнеров или клиентов заключены с Järva Teed, Hiiu Teed или Nordecon, не изменятся и будут действовать дальше. Конечно, Tariston в ближайшие годы хочет существенно увеличить свою долю на рынке — это и является одной из причин для объединения”.

Tariston AS (www.tariston.ee) занимается с 2002-го года строительство объектов инфраструктуры и круглогодичным обслуживанием государственных шоссе. Tariston создали при слиянии ASi Järva Teed, OÜ Hiiu Teed ning ASi Nordecon teehoolde- ja tehnikadivisjoni ühendamisel 2017. aasta 1. jaanuaril. Tariston — это на 100% дочернее предприятие зарегистрированное на Таллиннской бирже Nordecon AS. Основные сферы деятельности Tariston — обслуживание и строительство дорог, мелиорация, покрытие дорог, горное дело, производство средств для организации дорожного движения и аренда тяжелой техники.

Концерн Nordecon (www.nordecon.com) включает в себя компании, которые занимаются проектированием и генподрядом зданий и сооружений. Предприятия концерна осуществляют свою деятельность в Эстонии, Украине, Финляндии и Швеции. Материнская компания Nordecon AS зарегистрирована и расположена в Таллинне, Эстония. Помимо материнской компании, в концерн входит свыше 10 дочерних фирм. Консолидированный неаудитированный оборот концерна за 2015 год составил 145,5 миллионов евро. На данный момент концерн Nordecon обеспечивает работой около 700 человек. 18 мая 2006 года акции Nordecon внесены в основной список Таллиннской биржи NASDAQ OMX.