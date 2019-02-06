У ”небесного ресторана” — заоблачные долги и мечущие громы и молнии кредиторы

У одного из кредиторов фирма в 2018 году в сентябре заказала услугу перевозки в Австрию, но не заплатила за это. После начала делопроизводства должник выплатил половину суммы, а остальную половину пообещал в конце ноября. Свое слово фирма не сдержала, и, по оценке кредитора, избегала контактов. Теперь же иск на сумму 4 000 евро подан в суд.

По нашим данным, член правления и дольщик Skyworld Service Ристо Мейгас сообщил, что фирма — неплатежеспособна, и вскоре будет подано заявление и банкротстве или санации. В то же время, до сих пор на их страничке возможно забронировать ”ужин в небесах”, стоимость которого — от 58 до 198 евро.

Кредиторы переживают, что деятельность предприятия продолжится, просто она будет переведена в ранг т. н. фирмы, чистой от долгов.

Ристо Мейгас был для журналистов недостижим, однако, его бизнес-партнер Марко Мейгас признает: у фирмы имеются трудности. ”Некоторые вещи — да, не оплачены”, — поведал он, и направил с дальнейшими расспросами к Мейгасу.