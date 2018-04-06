06.04.2018, 11:01

”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

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rus.delfi.ee
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Dmitri Jegorov
Dmitri JegorovFoto: Andres Putting

Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.

”Сегодня правительство республики одобрило пенсионную реформу. Я и мои налоговики в Министерстве финансов — в явной оппозиции. Правительство посылает сигнал рожденному в 2019: не планируй в 18 лет идти в университет — иди работай, и будет у тебя на пять лет больше стажа. А лучше и вообще после основной школы — получишь восемь”, — написал он в Twitter.

”Воздействие реформы на мотивацию получать официальную зарплату негативно. Мы 19 лет говорили людям: думайте, прежде чем согласиться на конверт. И теперь — все в пустую? Берите 500 на счет, остальное — в конверте? Да и вторая ступень так и так крушится. У меня просто нет слов”, — добавил Егоров.

— Dmitri Jegorov (@dmitrijegorov) April 5, 2018

Это, по словам Егорова, явный политидеологический выбор. ”С одной стороны я стою за налоговую мораль, с другой — мне не по душе социализм, даже хотя подобный подход — в Швеции, в Британии и т. д. Эстоноземелец всегда верил: перед тем, как что-то требовать — надо это заработать”, — резюмировал вице-канцлер.

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