”У меня просто нет слов!” Специалист остро раскритиковал новую пенсионную реформу

Вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров остро раскритиковал новую пенсионную реформу, которую вчера одобрило правительство. Точнее, одну его часть: первая пенсионная ступень будет соотноситься со стажем, а не с официально полученной зарплатой.

”Сегодня правительство республики одобрило пенсионную реформу. Я и мои налоговики в Министерстве финансов — в явной оппозиции. Правительство посылает сигнал рожденному в 2019: не планируй в 18 лет идти в университет — иди работай, и будет у тебя на пять лет больше стажа. А лучше и вообще после основной школы — получишь восемь”, — написал он в Twitter.

”Воздействие реформы на мотивацию получать официальную зарплату негативно. Мы 19 лет говорили людям: думайте, прежде чем согласиться на конверт. И теперь — все в пустую? Берите 500 на счет, остальное — в конверте? Да и вторая ступень так и так крушится. У меня просто нет слов”, — добавил Егоров.

— Dmitri Jegorov (@dmitrijegorov) April 5, 2018