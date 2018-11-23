"У людей останется на руках больше денег!" Союз топливных фирм не согласен с отказом от понижения акциза на топливо

Союз признает, что после понижения акциза в бюджет вначале будет поступать меньше денег, но напоминает, что при понижении акциза у людей останется на руках больше денег. Со временем доходы государства снова начнут расти.

По словам союза, понижение акциза принесет прямую выгоду всем жителям Эстонии, так как топливный акциз содержится в цене почти каждого товара ил услуги.