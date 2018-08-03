У клиентов Tele2 могут быть проблемы со связью за границей

У некоторых клиентов Tele2 Eesti, находящихся в данное время за границей, сегодня были проблемы с использованием роуминга.

Это значит, что у части клиентов были проблемы со звонками, отправкой СМС сообщений и использованием интернета за границей. Проблема возникла по причине технической неполадки на стороне роуминга-партнёра, и мы активно занимаемся решением проблемы, информирует Tele2-

Использование роуминга на данный момент частично восстановлено. Искренне извиняемся перед нашими клиентами за возможные неудобства, пишет пресс-служба компании.