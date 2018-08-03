03.08.2018, 21:40

У клиентов Tele2 могут быть проблемы со связью за границей

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rus.delfi.ee
EST
Pettunud Tele2 klient
Pettunud Tele2 klientFoto: Madis Veltman

У некоторых клиентов Tele2 Eesti, находящихся в данное время за границей, сегодня были проблемы с использованием роуминга.

Это значит, что у части клиентов были проблемы со звонками, отправкой СМС сообщений и использованием интернета за границей. Проблема возникла по причине технической неполадки на стороне роуминга-партнёра, и мы активно занимаемся решением проблемы, информирует Tele2-

Использование роуминга на данный момент частично восстановлено. Искренне извиняемся перед нашими клиентами за возможные неудобства, пишет пресс-служба компании.

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