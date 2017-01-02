Страница известного интернет-магазина 1a на Facebook полна сообщений от клиентов о не полученном товаре, на телефон никто не отвечает.

Интернет-магазин 1a, активно рекламирующий себя в сети, печатных СМИ и по телевидению, не сумел справиться с наплывом покупателей: телефон не отвечает, а на странице магазина в Facebook можно прочесть десятки сообщений от клиентов, которые не получили заказанный товар и не могут связаться с продавцом.

Специалист по коммуникации Департамента защиты прав потребителей Пилле Калда сказала, что в прошлом году к ним поступали обращения в связи с 1A, но не в декабре. ”Можно предположить, что речь идет о заказанном во время праздников товаре, поэтому эти обращения до департамента защиты прав потребителя пока не дошли”, — сказала она.

По словам Калда, согласно общепринятым правилам, в случае возникновения проблем необходимо, чтобы сначала торговец и потребитель попытались прийти между собой к соглашению. Если потребитель предъявляет претензию, то торговец должен на нее ответить в течение 15 дней. Если им не удается решить проблему, или если решение не устраивает потребителя, то он имеет право обратиться в комиссию по решению потребительских споров.

Если товар задерживается, продавец имеет право установить новые разумные сроки поставки. Если же и эти сроки прошли, и покупатель больше не желает товар по причине того, что вследствие увеличения срока доставки он потерял к нему интерес, то у него есть право отказаться от сделки и потребовать с торговца уплаченные за товар деньги. Торговец должен вернуть деньги не получившему товар покупателю в течение разумного срока. Обычно речь идет о 14 днях.

На некоторые обращения клиентов в Facebook представители магазина все же ответили. Так, 31 декабря в ответ на очередную претензию они написали, что у магазина возникли непредвиденные проблемы с поставкой: ”Мы постоянно занимается решением этих проблем. Сейчас мы можем лишь принести свои извинения и попытаемся на следующей неделе закончить находящиеся в режиме ожидания заказы”.

Порталу Delfi не удалось связать с магазином.