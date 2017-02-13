У Института частных финансов Swedbank появился новый руководитель

С начала февраля работой Института частных финансов Swedbank руководит Кати Воометс, которая занимала в банковском секторе различные должности уже более пяти лет. Под ее руководством Институт частных финансов продолжит уделять основное внимание поддержке развития финансовой грамотности жителей Эстонии.

Имея образование в области социальных наук, Воометс на прежней своей работе делилась с клиентами знаниями в области финансов и видела, что уровень умения планировать свои финансы у людей сильно различается. „Исследования ОЭСР показывают, что наши учащиеся по уровню знаний – в первых рядах, но если рассматривать поведение населения в целом, то мы оказываемся среди последних. Следовательно, проблема в том, что наше поведение и принципы, которых мы придерживаемся в финансовых делах, не соответствуют общему уровню наших знаний. Поскольку все начинается с семьи, то считаю, что финансовое образование родителей имеет ключевое значение“, – говорит Воометс, которая имеет также опыт работы в малом предпринимательстве. Поэтому она считает важным и развитие предпринимательского образа мышления.

Задача созданного в 2010 году Института частных финансов Swedbank – анализировать, как население справляется с экономическими проблемами, какие факторы влияют на финансовое поведение людей, а также давать нейтральную информацию по кредитам, платежам, накоплению и безопасности в финансовой сфере. Институт, в частности, исследовал привычки населения Эстонии в области сбережения, планирования бюджета, а также финансовое поведение молодежи и ожидания людей в отношении будущего.