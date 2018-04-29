У фирмы будущего министра Янека Мягги был очень хороший год. Смотрите, сколько он заработал

Прошлый год выдался очень удачным для принадлежащего будущему министру госуправления Янеку Мягги коммуникационного бюро Powerhouse — выросла и прибыль, и оборот.

Powerhouse главным образом занимается связями с общественностью и предоставляет услуги рыночных коммуникаций, подготовкой исследований имиджа, организацией пресс-мероприятий, составлением пресс-релизов.

Доход от продаж в Powerhouse в прошлом году составил 563 602 евро, превысив доход 2016 года примерно на 20 тысяч. Чистая прибыль за год также выросла: с 59 077 евро до 69 162 евро.

В прошлом году в Powerhouse работало 9 человек. Расходы по заработной плате составили 206 276 евро.

Заработная плата управляющего Powerhouse Янек Мягги составила 24 000 евро, а в качестве дивидендов он выплатил себе 60 тысяч евро, заплатив с них 15 тысяч подоходного налога.