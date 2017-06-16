У финских предприятий скромные планы по найму работников

Международное исследование планов в отношении найма персонала подтвердило, что, несмотря на роботизацию, в ближайшее время предприятия планируют нанимать новых работников. В рамках международного исследования ManpowerGroup были опрошены 59 000 работодателей из 43 стран, значится в пресс-релизе.

Из них с наибольшим оптимизмом в будущее глядят предприниматели из Японии, Венгрии, США и с Тайваня, а самые слабые ожидания в отношении следующего квартала продемонстрировали предприниматели из Италии, Чехии и Финляндии.

Опрошенные предприниматели из 41 страны подтвердили, что в третьем квартале 2017 года планируют нанимать дополнительных работников. Только бизнесмены двух стран — Италии и Чехии –считали, что рабочих мест станет меньше, или изменений не произойдет. Наиболее скромные ожидания в отношении найма рабочей силы в третьем квартале оказались в Финляндии.

Согласно исследованию, только страны Азии наиболее оптимистично настроены в отношении ближайшего будущего. Намерения нанимать наибольшее количество работников высказали предприниматели в Японии (24% работодателей) и на Тайване (24%). Из европейских стран наибольший оптимизм проявили Венгрия (20%), Румыния (14%), Болгария (12%), Португалия (12%) и Словения (12%).

Из числа наиболее популярных среди жителей Эстонии рынков труда в сравнении с первым кварталом заметно более оптимистичны стали шведские предприниматели — 11% из них планируют в третьем квартале нанять дополнительных работников. В Австралии нанять новых работников заинтересованы 9% предпринимателей, в Норвегии 6%, в Ирландии и Великобритании 5%. Впрочем, в популярнейшей среди жителей Эстонии стране — в Финляндии — оптимизм в отношении найма рабочей силы снизился, прогноз составляет всего 1%.

”Лишь недавно финские предприниматели радовались преодолению продолжительного экономического спада, а прогнозы в отношении найма рабочей силы демонстрировали постоянный рост, — сказал исполнительный директор эстонского отделения Manpower Хейго Калдра. — В этот раз 625 опрошенных финских предпринимателей проявляли гораздо меньше оптимизма. Наибольшее сокращение числа рабочих мест они предвидят в строительном и транспортном секторах, а прироста рабочих мест можно ожидать в секторах туризма, финансового посредничества, горнодобывающей промышленности и торговли”.

